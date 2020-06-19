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«Ведомости»: владельцы индивидуальных инвестсчетов смогут свободнее управлять деньгами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн рублей ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект ЦБ.

«Ведомости»: владельцы индивидуальных инвестсчетов смогут свободнее управлять деньгами

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что сейчас обсуждаются поправки, которые позволили бы увеличить годовой взнос на ИИС до 3 млн рублей и снимать со счета часть денег.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что реформа ИИС входит в национальный план восстановления экономики, но отказался обсуждать поправки, пока не ознакомится с ними.

ИИСы появились в 2015 году для привлечения денег населения на фондовый рынок, и к маю этого года, по данным Московской биржи, их держали уже более 2,2 млн человек. 

Владельцы таких счетов могут получить одну из двух налоговых льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 тысяч рублей в год (тип А) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету (тип Б).

В обоих случаях условие получения льготы – сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн рублей. Снять деньги с такого счета без его закрытия пока нельзя.

Фото: Unsplash

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