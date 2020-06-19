«Ведомости»: владельцы индивидуальных инвестсчетов смогут свободнее управлять деньгами

Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн рублей ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект ЦБ.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что сейчас обсуждаются поправки, которые позволили бы увеличить годовой взнос на ИИС до 3 млн рублей и снимать со счета часть денег.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что реформа ИИС входит в национальный план восстановления экономики, но отказался обсуждать поправки, пока не ознакомится с ними.

ИИСы появились в 2015 году для привлечения денег населения на фондовый рынок, и к маю этого года, по данным Московской биржи, их держали уже более 2,2 млн человек.

Владельцы таких счетов могут получить одну из двух налоговых льгот: возврат НДФЛ с зачисленной на ИИС суммы в пределах 400 тысяч рублей в год (тип А) либо полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету (тип Б).

В обоих случаях условие получения льготы – сохранять счет в течение трех лет и не выводить с него средства. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн рублей. Снять деньги с такого счета без его закрытия пока нельзя.

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