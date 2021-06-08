Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает использование в России механизма конвертируемого займа при структурировании инвестиционных портфелей. Документ должен позволить стартапам быстрее привлекать инвестиции.

Конвертируемый заем — один из способов инвестирования, при котором средства предоставляются в виде обычного займа, который затем по желанию инвестора может конвертироваться в долю в компании. При конвертировании займа прописывается формула расчета доли компании, которую получит инвестор, и другие условия.

Действующее российское законодательство позволяет использовать механизм конвертируемого займа, прописав его основные положения в корпоративном договоре, самом договоре займа и в протоколе общего собрания участников компании, которое решило увеличить размер уставного капитала и конвертировать заем в долю.

Принятый 8 июня закон вводит единое регулирование для данного механизма. В частности, документ дает определение, что является договором конвертируемого займа, также прописывается, кто не может являться заемщиком по такому договору (кредитная организация или некредитная финансовая организация, либо общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства).

Документ был внесен группой депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки затронут закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о государственной регистрации юрлиц и в основы законодательства о нотариате.

Оценка ФРИИ

По словам директора Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова, одна из причин высокой смертности стартапов ранней стадии — долгий процесс привлечения инвестиций. Прежде чем компания получит их, необходимо провести процедуры проверки стартапа, договориться об оценке.

«Конвертируемый заем призван ощутимо изменить ситуацию. Этот формат договора позволяет стартапу здесь и сейчас получить деньги для развития бизнеса, а инвестору, при достижении условий и уровня развития проекта, получить долю в капитале со скидкой относительно рыночной цены, если ему станет действительно интересен этот проект», — пояснил Варламов.

По оценкам ФРИИ, число сделок на ранней стадии с использованием конвертзайма уже в ближайшем будущем должно составить 90%, на поздних стадиях — до 70%.

По новым правилам компания получит деньги в обмен на долговые обязательства, то есть инвестор не приобретает долю в капитале сразу, что снимает необходимость проводить долгую и изнурительную процедуру due diligence, отмечает директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович.

По ее словам, сокращается и количество документов, необходимых для сделки. Их сбор вместе со процедурой оценки раньше, по оценкам ФРИИ, занимал от пяти до девяти месяцев. Ожидается, что теперь привлекать инвестиции станет проще и быстрее.

«Новые правила, установленные законопроектом, снижают риски обеих сторон договора. Теперь у инвестора есть гарантии, что, если заем привлечет сама компания, то он получит в ней долю за счет увеличения уставного капитала. То есть основатель не рискует ни своей долей, ни другим имуществом», — отметила Орехович.

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Фото: Unsplash