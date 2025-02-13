«Финам» запустит инструмент для инвестиций в биткоин

«Финам» запустит инвестиционный инструмент, позволяющий зарабатывать на росте биткоина без его прямой покупки. Это будет структурная облигация от брокера на шесть месяцев с двойной защитой капитала, основанная на ETF (спотовый биржевой фонд) на биткоин, сообщил «Ведомостям» представитель «Финама».

Облигация будет номинирована в рублях, а доходность — рассчитываться в долларовом эквиваленте по курсу Центробанка. Если через полгода после покупки бумаги цена ETF на биткоин вырастет хотя бы на один базисный пункт по сравнению с начальной, инвестор сможет получить до 20% дохода в долларах. Минимальная сумма вложений — 200 тыс. рублей, брокерская комиссия — 1% в рублях.

«Финам» будет использовать ETF под названием iShares Bitcoin Trust, запущенный одной из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock летом 2023 года. За последний год он вырос более чем на 80%, отметили «Ведомости».

При уровне снижения курса ETF на биткоин до 30% инвестор получит вложенный капитал. Также облигация предусматривает второй уровень защиты — при более сильной коррекции биткоина убыток будет считаться не от стартовой цены, а от защитного барьера на уровне 70% от начальной стоимости облигации. Защитная часть структурной облигации вкладывается в фиксированную доходность денежного рынка.

В будущем «Финам» планирует запустить продукт с привязкой к ETF на альткоин Ethereum, добавил в беседе с «Ведомостями» глава отдела инновационных продуктов и финансового инжиниринга брокера Антон Дороднев.

В конце января глава BlackRock Ларри Финк допустил рост биткоина до $700 тыс. Это произойдет, если инвесторы будут готовы вложить в криптовалюту 2–5% своих активов, говорил он в интервью Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Фото на обложке: Krakenimages.com / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock