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«Финам» запустит инструмент для инвестиций в биткоин

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

«Финам» запустит инвестиционный инструмент, позволяющий зарабатывать на росте биткоина без его прямой покупки. Это будет структурная облигация от брокера на шесть месяцев с двойной защитой капитала, основанная на ETF (спотовый биржевой фонд) на биткоин, сообщил «Ведомостям» представитель «Финама».

«Финам» запустит инструмент для инвестиций в биткоин
  1. Новости

Облигация будет номинирована в рублях, а доходность — рассчитываться в долларовом эквиваленте по курсу Центробанка. Если через полгода после покупки бумаги цена ETF на биткоин вырастет хотя бы на один базисный пункт по сравнению с начальной, инвестор сможет получить до 20% дохода в долларах. Минимальная сумма вложений — 200 тыс. рублей, брокерская комиссия — 1% в рублях.

«Финам» будет использовать ETF под названием iShares Bitcoin Trust, запущенный одной из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock летом 2023 года. За последний год он вырос более чем на 80%, отметили «Ведомости».

При уровне снижения курса ETF на биткоин до 30% инвестор получит вложенный капитал. Также облигация предусматривает второй уровень защиты — при более сильной коррекции биткоина убыток будет считаться не от стартовой цены, а от защитного барьера на уровне 70% от начальной стоимости облигации. Защитная часть структурной облигации вкладывается в фиксированную доходность денежного рынка.

В будущем «Финам» планирует запустить продукт с привязкой к ETF на альткоин Ethereum, добавил в беседе с «Ведомостями» глава отдела инновационных продуктов и финансового инжиниринга брокера Антон Дороднев.

В конце января глава BlackRock Ларри Финк допустил рост биткоина до $700 тыс. Это произойдет, если инвесторы будут готовы вложить в криптовалюту 2–5% своих активов, говорил он в интервью Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Фото на обложке: Krakenimages.com / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock

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