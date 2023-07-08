Почти 50% россиян хотели бы инвестировать в NFT — исследование

В России только 10% граждан подробно интересовались инвестициями в NFT, еще 48% что-то слышали об этом. Большинство из них положительно воспринимают технологию, 6% — негативно. Об этом говорится в исследовании Motive agency&production, проведенного с помощью онлайн-панели Anketolog.ru, с результатами которого ознакомился RB.RU.

77% участников опроса считают NFT перспективной технологией, которая будет иметь большое распространение в будущем. Топ-10 сфер, в которых будет полезна технология, по мнению респондентов:

бизнес и финансы – отметили 37% опрошенных;

гейминг – 34%;

дизайн – 34%;

банковские услуги – 34%;

IT – 30%;

культура и искусство – 25%;

аналитическая деятельность – 23%;

маркетинг – 21%;

инвестиции – 21%;

массмедиа и развлечения – 20%.

Однако только 3% респондентов приобретали NFT, чаще всего это россияне с доходом выше 100 тыс. рублей — 6%. Еще 27% хотят приобрести уникальный токен, чтобы владеть каким-либо цифровым объектом. Наиболее заинтересованы в этом молодые люди 18-45 лет — 31%, а также опрошенные с доходом выше 70 тыс. рублей — 33%.

Однако 53% россиян не планируют приобретать NFT, а 17% не в полной мере осведомлены, что это такое. По мнению 16% участников опроса, NFT – это искусственно раздуваемый ажиотаж, который скоро прекратится, а 15% считают, что технология используется для спекуляций.

В исследовании также отмечается, что у 58% респондентов повысится интерес к NFT, если эта технология будет управляться законом с точки зрения права и налогов.

К 2030 году, по данным аналитиков Morgan Stanley, объем рынка NFT может достичь $240 млрд. При этом около 8% рынка NFT ($56 млрд) будет приходиться на токены люксовых брендов.

В MediaChain Ecosystem в феврале назвали топ-7 NFT-проектов для инвестиций в 2023 году. Эксперты также предупредили, что этот рынок является высокорискованным и подверженным волатильности, поэтому перед инвестированием стоит внимательно изучать каждый проект и проанализировать его потенциальную прибыль и риски.

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