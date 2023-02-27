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В MediaChain Ecosystem назвали топ-7 NFT-проектов для инвестиций в 2023 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Представитель компании MediaChain Ecosystem Дмитрий Мазанов назвал NFT-рынок довольно новым и динамично развивающимся. Он перечислил RB.RU NFT-проекты для потенциальных инвестиций в 2023 году.

В MediaChain Ecosystem назвали топ-7 NFT-проектов для инвестиций в 2023 году

Эксперт также предупредил, что этот рынок является высокорискованным и подверженным волатильности, поэтому перед инвестированием стоит внимательно изучать каждый проект и проанализировать его потенциальную прибыль и риски.

ТОП-7 NFT-проектов:

  • CryptoPunks — серия из 10 тыс. уникальных пиксельных персонажей, которые являются одними из первых NFT-коллекций.
  • Bored Ape Yacht Club —коллекция из 10 тыс. уникальных «скукотищ», каждый из которых представляет собой уникального гориллу в различной одежде и аксессуарах.
  • Art Blocks — это платформа для создания уникальных генеративных художественных работ, каждая из которых уникальна и является результатом алгоритма.
  • The Sandbox —игровая платформа, использующая технологию блокчейна, в которой пользователи могут создавать, играть и монетизировать собственные игры и NFT-активы.
  • NBA Top Shot — платформа для коллекционирования цифровых карточек NBA, которые представляют собой моменты игры и могут быть куплены и проданы на вторичном рынке.
  • Axie Infinity — игра, основанная на блокчейне, в которой пользователи могут зарабатывать криптовалюту, играя и торгуя внутриигровыми активами.
  • Pudgy Penguins —коллекция из 8 888 уникальных пингвинов с различными свойствами и аксессуарами.

К 2030 году, по данным аналитиков Morgan Stanley, объем рынка NFT может достичь $240 млрд. При этом около 8% рынка NFT ($56 млрд) будет приходиться на токены люксовых брендов. 

Чем больше людей узнает о NFT, тем больше мошенников появляется в этой сфере. Из-за хакеров удачная инвестиция может в один момент превратиться в разочарование — ежегодно у пользователей крадут токенов на миллионы долларов. В большинстве случаев причиной взлома является неосторожность владельца кошелька. RB.RU рассказывал, как защитить свои NFT от кражи.

Фото на обложке: ilikeyellow / Shutterstock

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