В MediaChain Ecosystem назвали топ-7 NFT-проектов для инвестиций в 2023 году

Представитель компании MediaChain Ecosystem Дмитрий Мазанов назвал NFT-рынок довольно новым и динамично развивающимся. Он перечислил RB.RU NFT-проекты для потенциальных инвестиций в 2023 году.
Эксперт также предупредил, что этот рынок является высокорискованным и подверженным волатильности, поэтому перед инвестированием стоит внимательно изучать каждый проект и проанализировать его потенциальную прибыль и риски.
ТОП-7 NFT-проектов:
- CryptoPunks — серия из 10 тыс. уникальных пиксельных персонажей, которые являются одними из первых NFT-коллекций.
- Bored Ape Yacht Club —коллекция из 10 тыс. уникальных «скукотищ», каждый из которых представляет собой уникального гориллу в различной одежде и аксессуарах.
- Art Blocks — это платформа для создания уникальных генеративных художественных работ, каждая из которых уникальна и является результатом алгоритма.
- The Sandbox —игровая платформа, использующая технологию блокчейна, в которой пользователи могут создавать, играть и монетизировать собственные игры и NFT-активы.
- NBA Top Shot — платформа для коллекционирования цифровых карточек NBA, которые представляют собой моменты игры и могут быть куплены и проданы на вторичном рынке.
- Axie Infinity — игра, основанная на блокчейне, в которой пользователи могут зарабатывать криптовалюту, играя и торгуя внутриигровыми активами.
- Pudgy Penguins —коллекция из 8 888 уникальных пингвинов с различными свойствами и аксессуарами.
К 2030 году, по данным аналитиков Morgan Stanley, объем рынка NFT может достичь $240 млрд. При этом около 8% рынка NFT ($56 млрд) будет приходиться на токены люксовых брендов.
Чем больше людей узнает о NFT, тем больше мошенников появляется в этой сфере. Из-за хакеров удачная инвестиция может в один момент превратиться в разочарование — ежегодно у пользователей крадут токенов на миллионы долларов. В большинстве случаев причиной взлома является неосторожность владельца кошелька. RB.RU рассказывал, как защитить свои NFT от кражи.
Фото на обложке: ilikeyellow /
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28 февраля 2023
28 февраля 2023