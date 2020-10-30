Российские инвесторы рассказали о своих доходах в 2020 году и самых прибыльных активах

Финансовый портал Investing.com провел опрос среди своей аудитории и определил, какие активы принесли неквалифицированным инвесторам наибольший доход в этом году, сколько средств они инвестировали и планируют ли продолжать в будущем. Об этом Rusbase рассказал представитель портала.

Всего в опросе приняли участие 1670 человек.

Сколько неквалифицированные инвесторы вложили в 2020 году:

более 500 тысяч рублей — 42%;

от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — 14%;

от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — 20%;

от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — 9%;

менее 50 тысяч рублей — 15%.

Какую сумму инвесторы заработали в 2020 году:

более 500 тысяч рублей —13%;

от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — 6%;

от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — 14%;

от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — 11%;

от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — 9%;

от 10 тысяч до 30 тысяч рублей — 12%;

менее 10 тысяч рублей — 9%.

8% ничего не заработали за этот год и ничего не потеряли.

В топ компаний, на которые пришлись самые большие суммы инвестиций, вошли Сбербанк, Apple, «Газпром»,Tesla, «Лукойл», «Яндекс», «Татнефть», «Норникель», Microsoft, «Аэрофлот».

При этом в 2021 году инвесторы не готовы инвестировать в восемь из них: Сбербанк, Apple, «Газпром», Tesla, «Лукойл», «Яндекс», «Татнефть», «Аэрофлот». Также в этот список вошли ВТБ и «Роснефть».

88% опрошенных планируют продолжать инвестировать в 2021 году, 7% не планируют приобретать новые активы и оставят только те, что у них уже есть, а 5% респондентов не будут больше инвестировать и продадут те активы, что у них есть сейчас.

Фото: Unsplash