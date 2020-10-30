Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Российские инвесторы рассказали о своих доходах в 2020 году и самых прибыльных активах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Финансовый портал Investing.com провел опрос среди своей аудитории и определил, какие активы принесли неквалифицированным инвесторам наибольший доход в этом году, сколько средств они инвестировали и планируют ли продолжать в будущем. Об этом Rusbase рассказал представитель портала.

Российские инвесторы рассказали о своих доходах в 2020 году и самых прибыльных активах

Всего в опросе приняли участие 1670 человек. 

Сколько неквалифицированные инвесторы вложили в 2020 году:

  • более 500 тысяч рублей — 42%;
  • от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — 14%;
  • от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — 20%;
  • от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — 9%;
  • менее 50 тысяч рублей — 15%. 

Какую сумму инвесторы заработали в 2020 году:

  • более 500 тысяч рублей —13%;
  • от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — 6%;
  • от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — 14%;
  • от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — 11%;
  • от 30 тысяч до 50 тысяч рублей  — 9%;
  • от 10 тысяч до 30 тысяч рублей — 12%;
  • менее 10 тысяч рублей — 9%.

8% ничего не заработали за этот год и ничего не потеряли. 

В топ компаний, на которые пришлись самые большие суммы инвестиций, вошли Сбербанк, Apple, «Газпром»,Tesla, «Лукойл», «Яндекс», «Татнефть», «Норникель», Microsoft, «Аэрофлот». 

При этом в 2021 году инвесторы не готовы инвестировать в восемь из них: Сбербанк, Apple, «Газпром», Tesla, «Лукойл», «Яндекс», «Татнефть», «Аэрофлот». Также в этот список вошли ВТБ и «Роснефть». 

88% опрошенных планируют продолжать инвестировать в 2021 году, 7% не планируют приобретать новые активы и оставят только те, что у них уже есть, а 5% респондентов не будут больше инвестировать и продадут те активы, что у них есть сейчас. 

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма