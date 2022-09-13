Санкции не помеха: iOS 16 стала доступна для пользователей в России

Американская компания Apple 12 сентября выпустила новую версию своей операционной системы iOS 16. Обновление стало доступно и пользователям в России.

Доступ к обновлению может занять время — компания рассылает его постепенно, чтобы не создавать нагрузку на сервера. Новая версия доступна для iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE 2020 и 2022 годов

iOS 16 отличается переработанным экраном блокировки – появилась возможность кастомизации дизайна часов, добавления новых виджетов, выбора цвета для фотографии-заставки.

У нее также появился новый тип пуш-уедомлений. Владелец устройства сможет в режиме реального времени без выхода из экрана блокировки следить за разными процессами, например, машины такси в пути. Уведомления приходят в нижней части экрана блокировки.

В iOS 16 можно редактировать отправленные в iMessage сообщения, а также помечать переписку как непрочитанную. В Apple Pay добавили рассрочку – беспроцентный платеж делится на четыре равных части.

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