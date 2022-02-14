Утвержден первый международный стандарт по промышленному интернету вещей

Международная организация по стандартизации и Международная электротехническая комиссия (ISO/IEC) утвердили первый мировой стандарт по промышленному интернету вещей, предложенный РФ. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома», который был инициатором разработки.
- Стандарт устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).
- Документ должен стать основой для реализации на практике концепции умного производства и обеспечить возможности для продвижения российских технологий.
Ранее производители на рынке интернета вещей использовали собственные стандарты и протоколы, в результате продукты часто оказывались несовместимы друг с другом. Принятие стандарта, как сообщается, позволяет решить эту проблему.
RB.RU также направил запрос в «Ростелеком» с просьбой уточнить, о каких именно устройствах идет речь в стандарте и какие конкретно требования к совместимости в нем указаны.
Разработка стандарта велась с 2018 года по инициативе «Ростелекома» на базе технического комитета по стандартизации 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта при поддержке Минпромторга РФ. В этом процессе также задействовали экспертов из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.
Стандарт станет платформой для развития Национальной технологической инициативы и цифровой экономики. В 2022 году ТК 194 «Кибер-физичесие системы» и «Ростелеком» планируют начать разработку еще двух международных стандартов цифровых технологий.
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Фото на обложке: Unsplash
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