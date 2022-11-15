В октябре в России закрылось больше ИП, чем открылось

В октябре в России открылось на 25% меньше ИП, чем в сентябре, пишет РБК со ссылкой на ФНС. Таким образом, процент ликвидированных ИП превысил процент зарегистрированных.

По данным ведомства, в октябре количество действующих ИП сократилось на 1,53 тыс., то есть на 0,04%. Это вызвано, в первую очередь, снижением числа новых регистраций, а не упразднением уже существующих. В ФНС при этом не отмечает существенного сокращения регистраций в текущем году.

«По итогам десяти месяцев 2022 года, как и по итогам десяти месяцев 2021 года, количество вновь зарегистрированных ИП превышает количество прекративших деятельность ИП (без учета исключенных из ЕГРИП [единого государственного реестра ИП] в административном порядке недействующих ИП)», — поделились статистикой в ведомстве.

Из 52,3 тыс. предприятий ИП и крестьянских фермерств, которые прекратили работу в октябре, 47,6 тыс. приняли такое решение самостоятельно. Еще 3,3 тыс. исключили из реестра в принудительном порядке. В связи со смертью учредителя были ликвидированы 862 ИП, еще 413 закрылись из-за аннулирования права на проживание в РФ.

Число новых регистраций снижается с лета: в августе работу начали 70,7 тыс. ИП, в сентябре 68 тыс., а в прошлом месяце — лишь 50,8 тыс. Причины такой динамики состоят как в общей неопределенности из-за кризиса, которая вынуждает бизнес занимать выжидательную позицию, так и в частичной мобилизации, отмечают эксперты. По словам совладельца маркетплейса стройматериалов «Орлан Системс» Алексея Мостовщикова, многие россияне, которые были вынуждены покинуть Россию, закрывали свои обязательства. Оплачивать налоги с территории другой страны без посредников практически невозможно, добавил Мостовщиков.

В октябре вступил в силу ряд новых правил для бизнеса, в том числе для ИП.

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