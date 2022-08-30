Ритейлеры предлагают оплатить предзаказ iPhone 14 еще до презентации

Ритейлеры организуют предзаказ на iPhone 14. За его оформление до официальной презентации гаджета придется заплатить 50 тыс. рублей. За эту сумму «М.Видео-Эльдорадо» предлагает клиентам приобрести сертификат на покупку смартфона одними из первых. Окончательная цена и сроки доставки аппаратов будут известны после официальной презентации Apple

Среди преимуществ покупки iPhone в официальной рознице представитель ритейлера назвал возможность приобрести в числе первых смартфоны с частичной оплатой и годовой гарантией, возможность их возврата и обмена в течение месяца, повышенный кешбэк, узнали «Известия».

Другой федеральный ритейлер собирается объявить предзаказ после презентации Apple, когда сроки появления аппарта на мировом рынке, его технические характеристики и стоимость станут известны. В МТС, «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») и «Мегафоне» отказались от комментариев.

Участники рынка назвали такой предзаказ уникальным явлением. По их словам, скорее всего, он нужен, чтобы определить спрос на новый аппарат и объем необходимых закупок по параллельному импорту.

В апреле в сети оказались фото муляжей всех iPhone 14. Они использовались для изготовления чехлов на смартфоны.

Линейка iPhone 14 будет представлена четырьмя моделями: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max. Диагональ экрана последней составит 6,7 дюймов.

Камеры модели серии Pro оснастят датчиком 48 Мп вместо 12 Мп, которые были установлены на прошлых моделях. Сам блок камеры, судя по фото, станет более массивным.

Множественные утечки информации указывали на то, что iPhone 14 будут оснащены разными процессорами и дисплеями в зависимости от модели. Ожидается, что новые смартфоны Apple выйдут на рынок в сентябре 2022 года.

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