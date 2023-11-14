Цены на iPhone 15 в России снизились на 13% в октябре 2023 года

В октябре 2023 года спрос на iPhone 15 упал почти вдвое по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%. Больше всего снизились цены на iPhone 15 Pro Max с большим объемом памяти – на 11%-13%, подсчитали в Price.ru для РИА Новости, передает Prime.
При этом заинтересованность на все предыдущие модели превышает показатели до презентации iPhone 15. Аналитики при это отметили небольшой рост цен на модели предыдущих поколений iPhone 11 — рост на 3-8% в зависимости от модели, iPhone 13 — на 2-4%, iPhone 14 Pro Max — на 5%.
Россиянину со среднестатистической заработной платой в 66 645 рублей придется отложить все деньги, заработанные за 46,3 дня, чтобы накопить на новый флагман от Apple.
Лидером рейтинга стала Швейцария — среднестатистическому жителю этой страны нужно 4,2 рабочих дня, чтобы купить новый iPhone. Среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а австралиец — 6,3 дня. Аутсайдерами рейтинга стали Турция (123,7 трудодня), Филиппины (79,5 дня) и Бразилия (66,6 дня).
Фото на обложке: Unsplash
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