В октябре 2023 года спрос на iPhone 15 упал почти вдвое по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%. Больше всего снизились цены на iPhone 15 Pro Max с большим объемом памяти – на 11%-13%, подсчитали в Price.ru для РИА Новости, передает Prime.

Цены на iPhone 15 в России снизились на 13% в октябре 2023 года