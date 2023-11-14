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Цены на iPhone 15 в России снизились на 13% в октябре 2023 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В октябре 2023 года спрос на iPhone 15 упал почти вдвое по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%. Больше всего снизились цены на iPhone 15 Pro Max с большим объемом памяти – на 11%-13%, подсчитали в Price.ru для РИА Новости, передает Prime.

Цены на iPhone 15 в России снизились на 13% в октябре 2023 года

При этом заинтересованность на все предыдущие модели превышает показатели до презентации iPhone 15. Аналитики при это отметили небольшой рост цен на модели предыдущих поколений iPhone 11 — рост на 3-8% в зависимости от модели, iPhone 13 — на 2-4%, iPhone 14 Pro Max — на 5%.

Россиянину со среднестатистической заработной платой в 66 645 рублей придется отложить все деньги, заработанные за 46,3 дня, чтобы накопить на новый флагман от Apple.

Лидером рейтинга стала Швейцария — среднестатистическому жителю этой страны нужно 4,2 рабочих дня, чтобы купить новый iPhone. Среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а австралиец — 6,3 дня. Аутсайдерами рейтинга стали Турция (123,7 трудодня), Филиппины (79,5 дня) и Бразилия (66,6 дня).

Фото на обложке: Unsplash

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