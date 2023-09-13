Россиянам придется отработать больше 46 дней, чтобы купить iPhone 15 Pro

Россиянину со среднестатистической заработной платой в 66 645 рублей придется отложить все деньги, заработанные за 46,3 дня, чтобы накопить на новый флагман от Apple, показало исследование Picodi . Этот результат хуже прошлогоднего на 6,6 дня.

Аналитики «Picodi Россия» сопоставили местные цены на iPhone 15 Pro (128 Гб) с зарплатами и рассчитали «индекс айфона», то есть стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.

В России новый флагман в базовой комплектации — iPhone 15 Pro на 128 Гб — оценили в 146 990 рублей (на 40 тыс. рублей больше, чем в прошлом году).

Среднестатистическая зарплата в России, согласно данным Росстата, составляет 76 604 рубля, или 66 645 рублей после вычета налогов. Таким образом, среднестатистическому россиянину необходимо 46,3 рабочих дня, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro, при условии, что он отложит все заработанные за эти дни деньги.

В сравнении с прошлогодним «индексом айфона» количество необходимых трудодней в России увеличилось на 6,6 дня.

Как выглядит «индекс айфона» в России последние 6 лет:

2023 — 46,3 дня.

2022 — 39,7 дня;

2021 — 42,1 дня;

2020 — 47,5 дня;

2019 — 47 дней;

2018 — 48,2 дня;

Лидером рейтинга стала Швейцария — среднестатистическому жителю этой страны нужно 4,2 рабочих дня, чтобы купить новый iPhone. Среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а австралиец — 6,3 дня. Аутсайдерами рейтинга стали Турция (123,7 трудодня), Филиппины (79,5 дня) и Бразилия (66,6 дня).

Фото на обложке: Apple