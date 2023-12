Может ли iPhone 15 Pro стать новым стандартом игровой консоли

Аргументы «За»

Apple хочет войти в игровой рынок и стать одним из ее лидеров

Такие попытки у компании уже были. Ранее она выпускала порты популярных игр вроде BioShock Infinite и Civilization VI для macOS. В этом году Apple опубликовала инструментарий Game Porting Toolkit, который позволяет эмулировать игры для Windows на компьютерах и ноутбуках с процессорами M1 и M2.

Представители Apple уже назвали iPhone 15 Pro «лучшей игровой консолью». С новым устройством компания намерена полноценно конкурировать с платформами Xbox от Microsoft и PlayStation от Sony. Этого она хочет добиться с помощью 6-ядерного процессора A17 Pro.

Он поддерживает трассировку лучей: ранее это было невозможно на смартфонах. Также у A17 Pro есть встроенная технология MetalFX Upscaling. Она увеличивает разрешение запущенной игры с помощью искусственного интеллекта. Это снижает нагрузку на сам процессор и повышает частоту кадров при четкой картинке.

iPhone 15 Pro подключается к мониторам

Телефон соединяется с монитором по специальному проводу USB Type-C. iPhone 15 Pro поддерживает вывод разрешения вплоть до 4K и подключение сторонних геймпадов. Благодаря этому устройство превращается в аналог полноценного ПК.

Анонсированные игры для iPhone 15 Pro геймплейно не отличаются от версий для Xbox и PlayStation

У мобильных Resident Evil 4, Resident Evil Village и Death Stranding не будет изменений в игровом процессе. Версии для iPhone 15 Pro отличаются разве что ухудшенным качеством графики и производительностью в 30 кадров в секунду. Зарубежные обозреватели отметили, что Resident Evil Village на смартфоне выглядит «впечатляюще».

У Apple уже есть инфраструктура и аудитория для выпуска игр

В App Store есть отдельная вкладка «Игры», а часть тайтлов доступна по подписке Apple Arcade. По данным конца 2022 года, у Arcade более 100 млн подписчиков. Для сравнения, у подписки PlayStation Plus от Sony более 45 млн подписчиков, а у Xbox Game Pass от Microsoft — более 25 млн.

Дисплей iPhone 15 Pro почти не уступает портативным консолям. Размер экрана iPhone 15 Pro составляет 6,1 дюйма, а Pro Max — 6,7 дюйма. Для сравнения, дисплей стандартной версии Nintendo Switch — 6,2 дюйма, а Steam Deck — 7 дюймов.

При этом iPhone 15 Pro выигрывает у них наличием OLED-экрана и разрешением в 2556x1179. У Switch разрешение составляет 1280x720, а у Steam Deck чуть выше — 1280x1800.

Аргументы «Против»

«Большие» игры не прижились на iPhone

В начале 2010-х Apple сотрудничала с игровыми компаниями вроде Rockstar и 2K. На iPhone вышли GTA: San Andreas, первая Max Payne и Bully. Однако с 2016 года Rockstar не занимается мобильными играми. А порт шутера BioShock, вышедший в 2014 году, и вовсе сняли с продажи из-за низкой производительности и багов. Выпускать обновленную версию для новых версий iPhone компания 2K отказалась.

Первые места в топе продаж App Store традиционно занимают игры с легким для освоения на телефонах геймплеем и упрощенной стилистикой — Minecraft, Geometry Dash, Plague Inc., Terraria и Five Nights at Freddy’s. В них удобно играть короткими сессиями, в то время как «большие» игры требуют глубокого погружения. Неизвестно, насколько популярными у пользователей iPhone 15 Pro будут те же Resident Evil Village и Death Stranding.

У Apple пока нет собственных эксклюзивов

Мощь iPhone 15 Pro показывают на играх сторонних компаний, которые доступны на ПК с консолями. При этом у Apple пока нет внутренних игровых студий, которые могли бы выпускать игры эксклюзивно для iPhone и iPad. Из-за этого теряется привлекательность iPhone 15 Pro как игровой платформы — причин покупать смартфон ради конкретных тайтлов нет.

Экран iPhone 15 Pro все еще не подходит для «больших» игр

Судя по роликам, почти половину экрана при управлении пальцами занимают виртуальные кнопки геймпада. Чтобы играть с комфортом и видеть происходящее на дисплее, понадобится подключенный геймпад.

Дополнительная проблема — троттлинг в запущенных играх на iPhone 15 Pro. Из-за особенностей процессора A17 Pro телефон перегревается быстрее, чем предыдущие модели. Поэтому долго играть в требовательные игры на смартфоне не получится.

iPhone 15 Pro существенно дороже игровых консолей

Самая дешевая модель со 128 гигабайтами памяти стоит в США $999. Это в два раза выше цены на PlayStation 5 и Xbox Series X за $499. При этом, судя по Resident Evil 4, мобильные версии игр будут стоить как минимум $60 — столько же, сколько на Xbox и PlayStation. Из-за дороговизны самого смартфона и его игр пользователи скорее предпочтут взять игровые консоли.

iPhone 15 Pro занимает лишь часть рынка iPhone

Чтобы телефоны Apple воспринимались как полноценные игровые консоли, игры должны выходить и на стандартных iPhone. Когда это произойдет и будут ли вообще выпускать игры на обычных iPhone, неизвестно.

Что в итоге

Планы у Apple амбициозные, но стать лидером игрового рынка в ближайшие годы у нее вряд ли получится. Виной всему — цена, неудобство тач-управления и отсутствие эксклюзивов. «Выезжать» на одних лишь сторонних играх, в которые удобнее играть на ПК или консолях, — рискованная затея.

А большая часть аудитории iPhone 15 Pro вряд ли будет покупать эту модель исключительно ради игр. Возможность запуска «больших» тайтлов — скорее приятное дополнение, чем главная особенность устройства.

Однако сама идея безусловно интересна. У Apple огромная платежеспособная аудитория, а мощности процессоров в ее устройствах будут лишь расти. Для воплощения грандиозных планов компании придется создать полноценное игровое подразделение — с созданием и выпуском эксклюзивов и их продвижением.

В этом случае Apple придется рано или поздно задуматься об отдельном игровом устройстве для телевизоров и мониторов. Судя по тому, что игровые демонстрации iPhone 15 Pro проходят преимущественно с подключенными геймпадами, компания намерена развиваться именно в этом направлении.

