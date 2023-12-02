Как перевезти товары через таможенную границу ЕАЭС

Для импорта или экспорта товаров через границу ЕАЭС необходимо пройти специальную процедуру таможенного оформления — таможенную очистку товара, то есть оплатить все полагающиеся по ТК РФ пошлины, пройти тарифный, нетарифный контроль и прочие процедуры.
Ошибка при таможенной очистке грозит серьезными проблемами со стороны надзорного органа (в данном случае таможни) — начиная от существенных штрафов и заканчивая изъятием товаров и возбуждением административных дел вплоть до уголовного преследования.
Генеральный директор российско-китайской компании по грузоперевозкам Holding Finance Broker Татьяна Кулябина рассказывает, как пройти таможенный контроль.
Таможенная очистка необходима при любом режиме таможенного оформления при импорте, экспорте, реэкспорте или транзите (когда товар ввозят временно, чтобы потом отправить в третью страну).
По ТК РФ на оформление груза на таможне дается 10 календарных дней с момента подачи таможенной декларации. За указанный срок таможня во взаимодействии с участником ВЭД должна провести полный комплекс необходимых мер и процедур для полной очистки грузовой партии.
Целью данных мероприятий является устранение всяческих сомнений у таможенного органа в правильности и достоверности заявленных сведений в таможенной декларации, касающийся качества товара, его стоимости, физических характеристик и прочих показателей.
Для этого таможня проводит как анализ приложенных к декларации товаров (ДТ) документов, сведений и материалов, так и фактический контроль в виде досмотров, отборов проб и образцов для проведения товароведческих экспертиз.
Для полной и успешной таможенной очистки необходимо осуществить ряд шагов.
Шаг 1: Подобрать код, а точнее — классифицировать товар по ТН ВЭД
Это уникальный код, который присваивается каждому товару. Он нужен, чтобы верно определить меры тарифного и нетарифного регулирования.
При подборе учитывают несколько параметров:
- Наименование товара
- Функционал
- Технические характеристики и параметры.
- Область применения товара
- Назначение товара
Что важно учесть
Существует масса ПО от специализированных разработчиков для классификации товара, много информации в сети с примерами декларирования той или иной номенклатуры, но без отличного знания правил интерпретации товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), легко допустить ошибку и присвоить неверный код ТН ВЭД оформляемому товару.
Важно учитывать, что представленные в открытом доступе инструменты скорее вспомогательные, нежели основополагающие и не являются основой для принятия решения о классификации товара.
В случае неверной классификации товара, функциональный отдел таможни выявит ошибку, присвоит верный код и доначислит таможенные платежи, что будет неприятным сюрпризом для участника ВЭД, которому грозят также дополнительные санкции в виде административных штрафов.
Шаг 2: собрать исчерпывающий пакет документов
Для полной таможенной очистки потребуются следующие документы:
- Коммерческие (товаро-сопроводительные) документы: контракт (внешнеэкономическое торговое соглашение), инвойс (счет-фактура), упаковочный лист (пакинг), спецификация на товары, экспортная декларация страны отправления и другие документы и материалы подтверждающие структуру таможенной стоимости.
- Документы, подтверждающие страну происхождения товара: сертификат происхождения.
- Материалы и сведения, подтверждающие правильность выбора кода ТН ВЭД: технические описания, инструкции по эксплуатации и прочие сведения, подтверждающие характеристики товара.
- Транспортные документы: транспортный договор, заявка на перевозку, счет за транспортные услуги, полис страхования груза, коносамент, ж/д или авианакладная, TIR и CMR для автопоставок.
- Документы, подтверждающие качество товара и его соответствия всем принятым нормам и ГОСТам: лицензии, сертификаты соответствия, декларации соответствия и др.
- Документы юридическо-правовой формы: уставные документы и данные о компании.
Это лишь малый и обобщенный список документов необходимых при таможенной очистке. Для каждого товара, каждой товарной партии, отдельно взятого сотрудничества он индивидуален и специфичен.
Что важно учесть
У товаров с одним и тем же кодом ТН ВЭД набор документов может быть разный. Например, для взрослой одежды нужна декларация соответствия, а для детской — сертификат. Стоимость оформления и сроки исполнения при этом могут отличаться в 1,5—3 раза.
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Шаг 3: оплатить таможенные и другие сборы
При оформлении оплачиваются:
- таможенные пошлины — зависят от кода ТН ВЭД;
- таможенные сборы за каждую декларацию — зависят от стоимости груза;
- НДС от 0 до 20% — зависит от категории товара;
- прочие специализированные пошлины (антидемпинговая пошлина, акцизный и утильсбор) — зависит от рода груза, страны происхождения и массы других факторов и условий.
Для оплаты таможенных сборов компания заранее перечисляет нужную сумму на единый лицевой счет, иначе товар не выпустят в свободное обращение.
Что важно учесть
Чтобы правильно рассчитать платежи, необходимо точно знать таможенную стоимость груза. Данная основа начисления таможенных платежей зависит от стоимости товара и условий поставки (ИНКОТЕРМС).
Сотрудники таможни в процессе проверки ДТ анализируют правильность определения таможенной стоимости, выявляют случаи ее занижения и ухода от уплаты таможенных платежей, для этого они проводят комплекс аналитических мер с запросам дополнительных материалов и сведений, подтверждающих верность заявленной стоимости.
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Шаг 4: Оформить разрешительную документацию и пройти фактический контроль
Многие товары в зависимости от технического регламента Таможенного союза и прочих нормативных актов и распоряжений и ГОСТов подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Для этого участник ВЭД обращается в сертификационный (или подобный уполномоченный) орган для получения необходимой разрешительной документации. Выпуск товаров в свободное обращение без предъявления этого пакета документов невозможен — это необходимая мера контроля качества товара в нетарифном регулировании.
Фактический контроль — это комплекс мер, проводимых сотрудниками таможни непосредственно с грузом. Он включает в себя пересчет, перевес товара, сличение маркировки и собственного самого товара с данными, заявленными декларантом в ДТ.
Данный контроль направлен на выявление расхождений сведений, заявленных в ДТ, и характеристик фактически привезенного товара. Несоответствие влечет за собой внесение изменение в ДТ, начисление дополнительных платежей, штрафные санкции вплоть до изъятия и ареста груза и судебных разбирательств.
Что важно учесть
Участник ВЭД имеет возможность заранее подготовить все необходимые разрешительные документы к моменту подачи ДТ во избежание длительных простоев и ненормативного хранения груза.
Также есть возможность проведения предварительного осмотра до подачи ДТ с целью выявления расхождений и несоответствий и для дальнейшей верности заявления сведений в ДТ.
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Шаг 5: подать декларацию и пройти таможню
Декларацию с полным пакетом документов подают онлайн — через специальные сервисы, подписывают электронной цифровой подписью. Это делает грузовладелец — он же контрактодержатель и получатель товара — или таможенный брокер.
После подачи декларации присваивают номер и приступают к основной проверке. На этом этапе проверяют, есть ли риски нарушения таможенного законодательства: например, таможенная стоимость вызывает сомнения.
При выявлении рисков партию могут отправить на дополнительную проверку. Параллельно инспектор проверяет сопутствующие документы и, если данные, указанные в них, вызывают сомнения или содержат признаки недостоверности, отправляет товар на досмотр и запрашивает дополнительные документы: технические описания, фото, прайс-листы и т.п.
После того, как все процедуры успешно пройдены, в декларации появляется соответствующая отметка о выпуске товара в свободное обращение — и груз отправляется к получателю.
Что важно учесть
По закону таможенное оформление должно занимать не более четырех часов, но по факту все происходит в течении суток. Если у инспектора возникнут подозрения, он вправе задержать груз еще на 10 дней и более.
Как может помочь таможенный брокер
Во избежание нарушения таможенного законодательства и ускорения процесса таможенной очистки товара грузовладелец вправе обратится за помощью к таможенному брокеру (представителю).
В обязанности брокера входит:
- Подбор кодов ТН ВЭД и расчет платежей.
- Сбор необходимого и исчерпывающего пакета документов, заполнение и подача таможенной декларации.
- Анализ рисков, связанных с таможенным оформлением, и помощь в их избежании за счет проверки всех документов и предварительного осмотра.
- Сокращение сроков таможенного оформления до четырех часов.
- Ведение переговоров с сотрудниками таможни (с предоставлением всех документов по их запросу и с функционалом оперативного устраняения недочетов).
- Проверка контрагентов и документов, а также помощь с организацией сделок в рамках ВЭД.
При выборе брокера следует учитывать опыт его работы, номенклатуру и объем оформляемых грузов, клиентскую базу. Полезно также обратить внимание на штат сотрудников. Добропорядочный брокер всегда предоставит подобную информацию и будет расположен к открытому и откровенному диалогу с грузовладельцем.
Фото на обложке: Unsplash
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