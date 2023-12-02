Как перевезти товары через таможенную границу ЕАЭС

Ошибка при таможенной очистке грозит серьезными проблемами со стороны надзорного органа (в данном случае таможни) — начиная от существенных штрафов и заканчивая изъятием товаров и возбуждением административных дел вплоть до уголовного преследования.

Для импорта или экспорта товаров через границу ЕАЭС необходимо пройти специальную процедуру таможенного оформления — таможенную очистку товара, то есть оплатить все полагающиеся по ТК РФ пошлины, пройти тарифный, нетарифный контроль и прочие процедуры.

Таможенная очистка необходима при любом режиме таможенного оформления при импорте, экспорте, реэкспорте или транзите (когда товар ввозят временно, чтобы потом отправить в третью страну).

По ТК РФ на оформление груза на таможне дается 10 календарных дней с момента подачи таможенной декларации. За указанный срок таможня во взаимодействии с участником ВЭД должна провести полный комплекс необходимых мер и процедур для полной очистки грузовой партии.

Целью данных мероприятий является устранение всяческих сомнений у таможенного органа в правильности и достоверности заявленных сведений в таможенной декларации, касающийся качества товара, его стоимости, физических характеристик и прочих показателей.

Для этого таможня проводит как анализ приложенных к декларации товаров (ДТ) документов, сведений и материалов, так и фактический контроль в виде досмотров, отборов проб и образцов для проведения товароведческих экспертиз.

Для полной и успешной таможенной очистки необходимо осуществить ряд шагов.

Шаг 1: Подобрать код, а точнее — классифицировать товар по ТН ВЭД

Это уникальный код, который присваивается каждому товару. Он нужен, чтобы верно определить меры тарифного и нетарифного регулирования.

При подборе учитывают несколько параметров:

Наименование товара Функционал Технические характеристики и параметры. Область применения товара Назначение товара

Что важно учесть

Существует масса ПО от специализированных разработчиков для классификации товара, много информации в сети с примерами декларирования той или иной номенклатуры, но без отличного знания правил интерпретации товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), легко допустить ошибку и присвоить неверный код ТН ВЭД оформляемому товару.

Важно учитывать, что представленные в открытом доступе инструменты скорее вспомогательные, нежели основополагающие и не являются основой для принятия решения о классификации товара.

В случае неверной классификации товара, функциональный отдел таможни выявит ошибку, присвоит верный код и доначислит таможенные платежи, что будет неприятным сюрпризом для участника ВЭД, которому грозят также дополнительные санкции в виде административных штрафов.

Шаг 2: собрать исчерпывающий пакет документов

Для полной таможенной очистки потребуются следующие документы:

Коммерческие (товаро-сопроводительные) документы : контракт (внешнеэкономическое торговое соглашение), инвойс (счет-фактура), упаковочный лист (пакинг), спецификация на товары, экспортная декларация страны отправления и другие документы и материалы подтверждающие структуру таможенной стоимости.

: контракт (внешнеэкономическое торговое соглашение), инвойс (счет-фактура), упаковочный лист (пакинг), спецификация на товары, экспортная декларация страны отправления и другие документы и материалы подтверждающие структуру таможенной стоимости. Документы, подтверждающие страну происхождения товара : сертификат происхождения.

: сертификат происхождения. Материалы и сведения, подтверждающие правильность выбора кода ТН ВЭД : технические описания, инструкции по эксплуатации и прочие сведения, подтверждающие характеристики товара.

: технические описания, инструкции по эксплуатации и прочие сведения, подтверждающие характеристики товара. Транспортные документы : транспортный договор, заявка на перевозку, счет за транспортные услуги, полис страхования груза, коносамент, ж/д или авианакладная, TIR и CMR для автопоставок.

: транспортный договор, заявка на перевозку, счет за транспортные услуги, полис страхования груза, коносамент, ж/д или авианакладная, TIR и CMR для автопоставок. Документы, подтверждающие качество товара и его соответствия всем принятым нормам и ГОСТам : лицензии, сертификаты соответствия, декларации соответствия и др.

: лицензии, сертификаты соответствия, декларации соответствия и др. Документы юридическо-правовой формы: уставные документы и данные о компании.

Это лишь малый и обобщенный список документов необходимых при таможенной очистке. Для каждого товара, каждой товарной партии, отдельно взятого сотрудничества он индивидуален и специфичен.

Что важно учесть

У товаров с одним и тем же кодом ТН ВЭД набор документов может быть разный. Например, для взрослой одежды нужна декларация соответствия, а для детской — сертификат. Стоимость оформления и сроки исполнения при этом могут отличаться в 1,5—3 раза.

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Шаг 3: оплатить таможенные и другие сборы

При оформлении оплачиваются:

таможенные пошлины — зависят от кода ТН ВЭД; таможенные сборы за каждую декларацию — зависят от стоимости груза; НДС от 0 до 20% — зависит от категории товара; прочие специализированные пошлины (антидемпинговая пошлина, акцизный и утильсбор) — зависит от рода груза, страны происхождения и массы других факторов и условий.

Для оплаты таможенных сборов компания заранее перечисляет нужную сумму на единый лицевой счет, иначе товар не выпустят в свободное обращение.

Что важно учесть

Чтобы правильно рассчитать платежи, необходимо точно знать таможенную стоимость груза. Данная основа начисления таможенных платежей зависит от стоимости товара и условий поставки (ИНКОТЕРМС).

Сотрудники таможни в процессе проверки ДТ анализируют правильность определения таможенной стоимости, выявляют случаи ее занижения и ухода от уплаты таможенных платежей, для этого они проводят комплекс аналитических мер с запросам дополнительных материалов и сведений, подтверждающих верность заявленной стоимости.

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Шаг 4: Оформить разрешительную документацию и пройти фактический контроль

Многие товары в зависимости от технического регламента Таможенного союза и прочих нормативных актов и распоряжений и ГОСТов подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия.

Для этого участник ВЭД обращается в сертификационный (или подобный уполномоченный) орган для получения необходимой разрешительной документации. Выпуск товаров в свободное обращение без предъявления этого пакета документов невозможен — это необходимая мера контроля качества товара в нетарифном регулировании.

Фактический контроль — это комплекс мер, проводимых сотрудниками таможни непосредственно с грузом. Он включает в себя пересчет, перевес товара, сличение маркировки и собственного самого товара с данными, заявленными декларантом в ДТ.

Данный контроль направлен на выявление расхождений сведений, заявленных в ДТ, и характеристик фактически привезенного товара. Несоответствие влечет за собой внесение изменение в ДТ, начисление дополнительных платежей, штрафные санкции вплоть до изъятия и ареста груза и судебных разбирательств.

Что важно учесть

Участник ВЭД имеет возможность заранее подготовить все необходимые разрешительные документы к моменту подачи ДТ во избежание длительных простоев и ненормативного хранения груза.

Также есть возможность проведения предварительного осмотра до подачи ДТ с целью выявления расхождений и несоответствий и для дальнейшей верности заявления сведений в ДТ.

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Шаг 5: подать декларацию и пройти таможню

Декларацию с полным пакетом документов подают онлайн — через специальные сервисы, подписывают электронной цифровой подписью. Это делает грузовладелец — он же контрактодержатель и получатель товара — или таможенный брокер.

После подачи декларации присваивают номер и приступают к основной проверке. На этом этапе проверяют, есть ли риски нарушения таможенного законодательства: например, таможенная стоимость вызывает сомнения.

При выявлении рисков партию могут отправить на дополнительную проверку. Параллельно инспектор проверяет сопутствующие документы и, если данные, указанные в них, вызывают сомнения или содержат признаки недостоверности, отправляет товар на досмотр и запрашивает дополнительные документы: технические описания, фото, прайс-листы и т.п.

После того, как все процедуры успешно пройдены, в декларации появляется соответствующая отметка о выпуске товара в свободное обращение — и груз отправляется к получателю.

Что важно учесть

По закону таможенное оформление должно занимать не более четырех часов, но по факту все происходит в течении суток. Если у инспектора возникнут подозрения, он вправе задержать груз еще на 10 дней и более.

Как может помочь таможенный брокер

Во избежание нарушения таможенного законодательства и ускорения процесса таможенной очистки товара грузовладелец вправе обратится за помощью к таможенному брокеру (представителю).

В обязанности брокера входит:

Подбор кодов ТН ВЭД и расчет платежей.

Сбор необходимого и исчерпывающего пакета документов, заполнение и подача таможенной декларации.

Анализ рисков, связанных с таможенным оформлением, и помощь в их избежании за счет проверки всех документов и предварительного осмотра.

Сокращение сроков таможенного оформления до четырех часов.

Ведение переговоров с сотрудниками таможни (с предоставлением всех документов по их запросу и с функционалом оперативного устраняения недочетов).

Проверка контрагентов и документов, а также помощь с организацией сделок в рамках ВЭД.

При выборе брокера следует учитывать опыт его работы, номенклатуру и объем оформляемых грузов, клиентскую базу. Полезно также обратить внимание на штат сотрудников. Добропорядочный брокер всегда предоставит подобную информацию и будет расположен к открытому и откровенному диалогу с грузовладельцем.

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