Коррупция в корпорациях, разработка российской консоли, Artifact в Yahoo News: главное 16 июня

Ахмед Садулаев
Adidas и Xiaomi борются с коррупцией внутри компаний, Минпромторг ищет разработчика для отечественной консоли, а Yahoo возродила ИИ-технологию Artifact в новостном приложении. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.
Коррупция в корпорациях, разработка российской консоли, Artifact в Yahoo News: главное 16 июняАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Поставки российского газа в Европу в мае превысили показатели газового экспорта США впервые почти за два года (FT).
Россия
- В России с 1 июля запретят ввоз иностранного табака без акцизных марок. Ограничения также распространяются на страны-члены ЕАЭС.
Бизнес
- Xiaomi уволила двух топ-менеджеров в своем международном бизнесе из-за взяток. Против экс-главы направления Западной Европы возбуждено уголовное разбирательство (GizmoChina).
- Adidas, по данным FT, также борется с коррупцией внутри компании. Производитель спорттоваров расследует заявление о схеме на «миллионы евро» в китайском филиале.
Технологии
- Минпромторг начал поиск разработчика отечественной игровой приставки. Задачу о создании российской консоли поставил президент РФ.
- Microsoft представила ПК с чипами искусственного интеллекта от Qualcomm.
- LG презентует телевизоры серии OLED evo B4 с процессором искусственного интеллекта.
- Yahoo возродила ИИ-технологию Artifact в новостном приложении, а также обновила домашнюю страницу Yahoo News.
- Google представила обновленный интерфейс «Сообщений». Функция пока доступна не всем пользователям, но в будущем состоится ее официальный релиз.
Фото: Unsplash
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