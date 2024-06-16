Adidas и Xiaomi борются с коррупцией внутри компаний, Минпромторг ищет разработчика для отечественной консоли, а Yahoo возродила ИИ-технологию Artifact в новостном приложении. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Коррупция в корпорациях, разработка российской консоли, Artifact в Yahoo News: главное 16 июня