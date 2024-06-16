В Минпромторге начали поиск разработчика для отечественной игровой приставки

В Минпромторге начали искать потенциальных разработчиков российской консоли. В настоящий момент с представителями отрасли обсуждают меры поддержки, которые необходимы. Участники рынка выразили сомнение, что получится реализовать и окупить без госсубсидий. Подробности приводит РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вопрос создания российской игровой консоли поставил президент Владимир Путин, он дал это поручение еще в марте 2024 года. Правительство должно «рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям» до 15 июня.

Журналистам издания в пресс-службе правительства пояснили, что в России уже создали сервисы, которые понадобятся для операционной и облачной систем доставки игр и программ. Как пример — VK Play, МТС Fog Play и «Плюс Гейминг». Эти платформы дают возможность для правообладателей публиковать видеоигры и распространять их. Причем делать это могут не только российские представители этой индустрии, но и зарубежные. А вот что касается вопросов по организации производства игровых консолей — за это отвечает Минпромторг.

Министерство промышленности и торговли уже обсуждает создание отечественной игровой приставки вместе с заинтересованными ведомствами и бизнесом. Сейчас там определяют потенциальных исполнителей среди производителей и какие ресурсы, а также меры поддержки им необходимы.

«В случае принятия соответствующего решения процесс разработки игровой приставки будет необходимо синхронизировать с разработкой или адаптацией игр под нее», — говорят в ведомстве.

В издании также отметили, что о том, какие компании проявляют интерес к проекту, в пресс-службе Минпромторга не уточнили.

Ранее мы писали о том, что компания экс-министра связи Леонида Реймана разработает игровую консоль на Linux.

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