Компания экс-министра связи Леонида Реймана разработает игровую консоль на Linux

Один из них сообщил, что разработчики ориентируются на нишу портативных игровых консолей, которые сейчас занимают компании Valve, Asus, Lenovo и MSI, выпускающие аналогичные гаджеты примерно за $600–700.

Параллельно идет работа над девайсами на базе двухпроцессорных платформ — х86 (чаще всего используется в десктопах и лэптопах) и ARM (такие чипы востребованы в планшетах и смартфонах), отметили собеседники издания.

Эксперты считают, что успех проекта зависит не только от того, кто сделает приставку и какую ОС она будет использовать, но и от качества игр для нее, а также от профессионального их продвижения.

В России предложили создать реестр импортируемых видеоигр. Мера позволит усилить борьбу с контрафактом. Идея принадлежит Русской ассоциацией дистрибуторов и импортеров видеоигр. В перечень попадут все дистрибьюторы, наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания».

Минпромторг РФ готов рассмотреть предложение Р.А.Д.И. о маркировке для борьбы с серым импортом на рынке. Маркировку предлагают наносить на товар на этапе между импортом и продажей ритейлеру.

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