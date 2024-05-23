Компания экс-министра связи Леонида Реймана разработает игровую консоль на Linux

Компания РОСА экс-министра связи Леонида Реймана разрабатывает игровую консоль на базе операционной системы Linux. Сроки вывода новых устройств на рынок источники «Известий» не сообщили.
Один из них сообщил, что разработчики ориентируются на нишу портативных игровых консолей, которые сейчас занимают компании Valve, Asus, Lenovo и MSI, выпускающие аналогичные гаджеты примерно за $600–700.
Параллельно идет работа над девайсами на базе двухпроцессорных платформ — х86 (чаще всего используется в десктопах и лэптопах) и ARM (такие чипы востребованы в планшетах и смартфонах), отметили собеседники издания.
Эксперты считают, что успех проекта зависит не только от того, кто сделает приставку и какую ОС она будет использовать, но и от качества игр для нее, а также от профессионального их продвижения.
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Фото на обложке: Unsplash
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