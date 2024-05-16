Минпромторг рассмотрит возможность маркировки видеоигр для борьбы с серым импортом

Минпромторг РФ готов рассмотреть предложение Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр) о маркировке для борьбы с серым импортом на рынке, узнал РБК.

Маркировку предлагают наносить на товар на этапе между импортом и продажей ритейлеру. При отсутствии соответствующего знака видеоигры не должны будут допускаться к продаже.

Ассоциация объяснила свою инициативу распространением серого импорта видеоигр и аксессуаров. Из-за сложностей при оплате в интернете их ввозят в Россию без надлежащего таможенного оформления, уплаты пошлины и НДС, а затем продают на маркетплейсах по стоимости ниже, чем у легальных дистрибьюторов.

Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.

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