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Минпромторг рассмотрит возможность маркировки видеоигр для борьбы с серым импортом

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минпромторг РФ готов рассмотреть предложение Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр) о маркировке для борьбы с серым импортом на рынке, узнал РБК.

Минпромторг рассмотрит возможность маркировки видеоигр для борьбы с серым импортом

Маркировку предлагают наносить на товар на этапе между импортом и продажей ритейлеру. При отсутствии соответствующего знака видеоигры не должны будут допускаться к продаже.

Ассоциация объяснила свою инициативу распространением серого импорта видеоигр и аксессуаров. Из-за сложностей при оплате в интернете их ввозят в Россию без надлежащего таможенного оформления, уплаты пошлины и НДС, а затем продают на маркетплейсах по стоимости ниже, чем у легальных дистрибьюторов. 

  • Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.

Фото на обложке: Unsplash

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