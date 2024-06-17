Jacquemus в апреле подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России, «Ренессанс страхование» намерен создать собственный НПФ и другие события 17 июня.

Jacquemus регистрирует товарный знак в РФ, «Ренессанс страхование» создаст НПФ: главное 17 июня