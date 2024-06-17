Jacquemus регистрирует товарный знак в РФ, «Ренессанс страхование» создаст НПФ: главное 17 июня

Карина Пардаева
Jacquemus в апреле подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России, «Ренессанс страхование» намерен создать собственный НПФ и другие события 17 июня.
Jacquemus регистрирует товарный знак в РФ, «Ренессанс страхование» создаст НПФ: главное 17 июняАвтор: Карина Пардаева
Бизнес
- Французский бренд Jacquemus в апреле подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России. Компания отказалась от поставок товаров в Россию в мае 2022 года.
- Минпромторг проверяет эффективность выданных субсидий по направлению радиоэлектроники. Выдача средств приостановлена из-за невыполнения получателями показателей госпрограммы, отсутствия допфинансирования и пересмотра планов работы из-за смены министра.
Финансы
- Группа «Ренессанс страхование» намерена создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ). За пять лет планируется привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд рублей допактивов.
Транспорт
- В России предложили ужесточить правила перепродажи ввезенных машин. Если машину продадут в течение года, то новому владельцу придется заплатить повышенный коммерческий утильсбор.
Фото на обложке: Unsplash
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17 июня 2024
17 июня 2024
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