ЦБ РФ отозвал лицензию у татарстанского «Автоградбанка» за проведение подозрительных операций

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у татарстанского АО «Автоградбанк», говорится в сообщении регулятора.
По величине активов кредитная организация находилась на 218-ом месте в банковской системе РФ.
Сообщается, что банк обслуживал клиентов, которые участвовали в проведении «подозрительных операций в значительных объемах», направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.
При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ, которые Банк России выявил как в ходе дистанционного надзора, так и в результате инспекционной проверки.
ЦБ отмечает, что работа «Автоградбанка» характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов. Наряду с большими стимулирующими выплатами топ-менеджменту это приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств.
17 июня в банк назначена временная администрация, роль которой будет исполнять АСВ. Полномочия исполнительных органов компании приостановлены.
Вкладчикам банка вернут деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного клиента.
- Банк России в 2024 году начал отзывать лицензии у банков после почти двухлетнего перерыва. Так, в феврале лицензии лишились «Киви Банк» и «Гефест», в марте — банк «Стрела».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Исламский банкинг: что это и как работает
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 Jacquemus регистрирует товарный знак в РФ, «Ренессанс страхование» создаст НПФ: главное 17 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
17 июня 2024
17 июня 2024
17 июня 2024