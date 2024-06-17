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ЦБ РФ отозвал лицензию у татарстанского «Автоградбанка» за проведение подозрительных операций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у татарстанского АО «Автоградбанк», говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ отозвал лицензию у татарстанского «Автоградбанка» за проведение подозрительных операций

По величине активов кредитная организация находилась на 218-ом месте в банковской системе РФ.

Сообщается, что банк обслуживал клиентов, которые участвовали в проведении «подозрительных операций в значительных объемах», направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ, которые Банк России выявил как в ходе дистанционного надзора, так и в результате инспекционной проверки.

ЦБ отмечает, что работа «Автоградбанка» характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов. Наряду с большими стимулирующими выплатами топ-менеджменту это приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств. 

17 июня в банк назначена временная администрация, роль которой будет исполнять АСВ. Полномочия исполнительных органов компании приостановлены.

Вкладчикам банка вернут деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного клиента.

  • Банк России в 2024 году начал отзывать лицензии у банков после почти двухлетнего перерыва. Так, в феврале лицензии лишились «Киви Банк» и «Гефест», в марте — банк «Стрела»

Фото на обложке: Unsplash

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