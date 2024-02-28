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ЦБ отозвал лицензию у тверского банка «Гефест»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Гефест». Последний не соблюдал законы и кредитовал собственников.

ЦБ отозвал лицензию у тверского банка «Гефест»

За последний год регулятор неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничивал привлечение средств вкладчиков. По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе. 

Значительная доля корпоративного кредитного портфеля «Гефеста» приходилась на юрлиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом свыше 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого банк совершал операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала, отмечает регулятор.

«Гефест» также игнорировал предписания Центробанка об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.

В ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация — Агентство по страхованию вкладов. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплату будет производить ГК «АСВ».

  • Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.
  • Группа Qiwi Plc прокомментировала отзыв лицензии у «Киви Банка». По данным компании, у него не было признаков банкротства, а отзыв лицензии может затруднить выплату покупателем денег за российские активы.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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