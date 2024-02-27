Qiwi оценила последствия отзыва лицензии у «Киви Банка» для продажи активов в РФ

Группа Qiwi Plc прокомментировала отзыв лицензии у «Киви Банка». По данным компании, у банка не было признаков банкротства, а отзыв лицензии может затруднить выплату покупателем денег за российские активы.
Qiwi объявила о завершении сделки по продаже российских активов и процесса реструкуризации бизнеса 30 января. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви Банка».
Российские активы компании, консолидированные под АО «Киви», выкупил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов через принадлежащую ему гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited. В российский контур группы входят «Киви Банка», «Qiwi-кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и др.
Пока оплата не произведена, 100% акций Fusion Factor Fintech Limited выступают залогом по сделке. Договор по его условиям не может быть расторгнут.
В сообщении группы подчеркивается, что компани не намерена возвращать себе проданные российские активы. Вместо этого в случае неплатежей она собирается «инициировать поиск третьей стороны для покупки дебиторской задолженности вместе с правом требования к залогу и (или) воспользоваться другими правами и средствами правовой защиты».
При этом в Qiwi отметили, что у «Киви Банка» не было признаков банкротства. По состоянию на 31 декабря его капитал составлял 25 млрд рублей, после процедуры ликвидации они должны быть переданы АО «Киви».
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Фото на обложке: smile23 /
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