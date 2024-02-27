Qiwi оценила последствия отзыва лицензии у «Киви Банка» для продажи активов в РФ

Группа Qiwi Plc прокомментировала отзыв лицензии у «Киви Банка». По данным компании, у банка не было признаков банкротства, а отзыв лицензии может затруднить выплату покупателем денег за российские активы.

Qiwi объявила о завершении сделки по продаже российских активов и процесса реструкуризации бизнеса 30 января. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви Банка».

Российские активы компании, консолидированные под АО «Киви», выкупил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов через принадлежащую ему гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited. В российский контур группы входят «Киви Банка», «Qiwi-кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и др.

Пока оплата не произведена, 100% акций Fusion Factor Fintech Limited выступают залогом по сделке. Договор по его условиям не может быть расторгнут.

В сообщении группы подчеркивается, что компани не намерена возвращать себе проданные российские активы. Вместо этого в случае неплатежей она собирается «инициировать поиск третьей стороны для покупки дебиторской задолженности вместе с правом требования к залогу и (или) воспользоваться другими правами и средствами правовой защиты».

При этом в Qiwi отметили, что у «Киви Банка» не было признаков банкротства. По состоянию на 31 декабря его капитал составлял 25 млрд рублей, после процедуры ликвидации они должны быть переданы АО «Киви».

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

Мосбиржа также сообщила, что исключит глобальные депозитарные расписки Qiwi PLC из состава индексов акций. Бумагу выведут из баз расчетов с 27 февраля

RB.RU рассказывал о том, что делать, если у вас есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке, кому и когда вернут деньги, и как быть, если вы столкнулись с проблемами при оплате услуг.

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