«Магнит Маркет» официально начал работу в Москве

Маркетплейс «Магнит Маркет» (бывший KazanExpress, принадлежит ритейлеру «Магнит») объявил об официальном начале работы в Москве.

Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Магнит Маркета» в Москве открылись в конце марта. Сейчас сеть ПВЗ маркетплейса в столице насчитывает более 300 точек. До конца лета их количество планируется увеличить до 1 тыс.

ПВЗ «Магнит Маркета» открываются в магазинах ритейлера «Магнит» форматов «у дома» и дрогери. Это позволяет «Магниту» привлекать дополнительный трафик в свои точки.

Для поддержки запуска ритейлер запустил маркетинговую кампанию, которая охватила более 300 медианосителей: билборды, рекламные плакаты, цифровые форматы, баннеры в магазинах «Магнит».

«Магнит» закрыл сделку по приобретению KazanExpress в ноябре 2023 года. В феврале 2024 года компания начала регистрировать продавцов на площадке. Тогда же маркетплейс возглавил экс-директор по данным «Яндекс Лавки» Константин Измайлов.

В апреле «Магнит» представил основную концепцию и визуальное оформление, под которыми будет работать маркетплейс компании. С конца марта в столице открыты первые пункты выдачи «Магнит Маркета», а в мае «Магнит» добавил свой маркетплейс в основное приложение.

Фото на обложке: Telegram-канал «Магнит Маркет»