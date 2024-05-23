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«Магнит» добавил свой маркетплейс в основное приложение

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Маркетплейс «Магнит Маркет» стал доступен в мобильном приложении «Магнита», говорится в сообщении ритейлера. Сейчас сервис доступен только части пользователей приложения, до конца месяца возможность совершать покупки в «Магнит Маркете» появится у всех.

«Магнит» добавил свой маркетплейс в основное приложение

«Магнит» закрыл сделку по приобретению KazanExpress в ноябре 2023 года. В феврале 2024 года компания начала регистрировать продавцов на площадке. Тогда же маркетплейс возглавил экс-директор по данным «Яндекс Лавки» Константин Измайлов.

Уже в июне ритейлер добавит возможность истратить баллы лояльности «Магнита» в своем маркетплейсе. При этом необязательно использовать основное приложение компании. У клиентов также есть возможность ограничиться приложением «Магнит Маркет».

В апреле «Магнит» представил основную концепцию и визуальное оформление, под которыми будет работать маркетплейс компании.

А с конца марта в столице открыты первые пункты выдачи «Магнит Маркета».

Фото на обложке: «Магнит»

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