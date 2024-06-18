Карина Пардаева
На Adobe подали в суд из-за слишком сложного механизма отмены подписки, СК возбудил уголовное дело о манипулировании на торгах акциями «СПБ Биржи» и другие новости 18 июня.
Rutube исчез из App Store, СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи»: главное 18 июня
- Новости
Мир
- В США на Adobe подали в суд из-за слишком сложного механизма отмены подписки. Речь идет о годовом плане с ежемесячной оплатой, где условия прописаны мелким шрифтом за скрытыми полями и гиперссылками.
Инвестиции
- Акционеры «М.видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Компания также планирует изменить дивидендную политику.
- СК возбудил уголовное дело о манипулировании на торгах акциями «СПБ Биржи». Оно касается подложного заявления о банкротстве площадки.
Сервисы и технологии
- Приложение российского видеохостинга Rutube временно заблокировано в App Store. В компании решают этот вопрос, там также добавили, что все остальное работает в штатном режиме.
Фото на обложке: MemoryMan /
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