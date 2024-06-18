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Rutube исчез из App Store, СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи»: главное 18 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

На Adobe подали в суд из-за слишком сложного механизма отмены подписки, СК возбудил уголовное дело о манипулировании на торгах акциями «СПБ Биржи» и другие новости 18 июня.

Rutube исчез из App Store, СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи»: главное 18 июня
  1. Новости

Мир

  • В США на Adobe подали в суд из-за слишком сложного механизма отмены подписки. Речь идет о годовом плане с ежемесячной оплатой, где условия прописаны мелким шрифтом за скрытыми полями и гиперссылками.

Инвестиции

  • Акционеры «М.видео» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Компания также планирует изменить дивидендную политику.
  • СК возбудил уголовное дело о манипулировании на торгах акциями «СПБ Биржи». Оно касается подложного заявления о банкротстве площадки.

Сервисы и технологии

  • Приложение российского видеохостинга Rutube временно заблокировано в App Store. В компании решают этот вопрос,  там также добавили, что все остальное работает в штатном режиме.

Фото на обложке: MemoryMan / Shutterstock

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