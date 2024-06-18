На Adobe подали в суд из-за слишком сложного механизма отмены подписки, СК возбудил уголовное дело о манипулировании на торгах акциями «СПБ Биржи» и другие новости 18 июня.

Rutube исчез из App Store, СК возбудил уголовное дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи»: главное 18 июня

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