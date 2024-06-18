Немецкий производитель ликеров Jagermeister зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Компания не поставляет продукцию в Россию с 2022 года и фигурировала в суде с российским «Кристаллом», потребовав взыскать с него 197 млн рублей.
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Роспатент зарегистрировал товарный знак немецкого производителя алкогольных ликеров Jagermeister. Внимание на это обратил RTVI.
Знак зарегистрирован в июне 2024 года, заявка была подана в ноябре 2023 года. Правовая охрана знака в России распространяется на алкогольные и безалкогольные напитки, пиво, одежду, обувь и головные уборы.
Jagermeister прекратил поставки в Россию в 2022 году. Компания через суд требовала взыскать с российского завода «Кристалл» 197 млн рублей и запретить ему продавать ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, но проиграла в суде.
Фото на обложке: Bukhta Yurii /
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