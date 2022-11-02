Jägermeister прекратил поставки ликеров в Россию

Производитель алкогольных напитков Jägermeister остановил поставки в Россию, пишет РБК со ссылкой на омбудсмена ресторанного рынка Москвы и вице-президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергея Миронова.

Изготовлением популярного напитка занимается немецкая компания Mast-Jägermeister, принадлежащая Findel-Mast family. Еще один бренд производителя — ликер SchlehenFeuer.

Миронов полагает, что напиток не пропадет с российского рынка навсегда. По его словам, ввозом займутся те же поставщики, что и сейчас, просто они не будут официальными дистрибьюторами. Поставщики уже проинформировали рестораны о повышении цен на ликер, который пока имеется в наличии.

После февраля 2022 года многие иностранные производители алкоголя покинули российских рынок или приостановили поставки. Среди них — Smirnoff, Baileys, Jim Beam, White Horse, Captain Morgan, Johnnie Walker, Guinness, Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet Hennessy. Вскоре это привело к сокращению ассортимента импортной алкогольной продукции в федеральных сетях страны на 40-95%.

В связи с этим Ассоциация компаний розничной торговли попросила правительство запустить параллельный импорт некоторых брендов. Союз предпринимателей «Деловая Россия», в свою очередь, призвал не применять подобные меры, чтобы не допустить роста доли контрафакта.

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