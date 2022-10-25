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Российские производители алкоголя выступили против параллельного импорта

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Союз предпринимателей «Деловая Россия» попросила власти не разрешать параллельный импорт иностранного алкоголя. На полках магазинов может оказаться контрафакт. Ранее крупная розница просила Минпромторг легализовать такой канал поставок — в сетях уже заканчивается премиальный алкоголь.

Российские производители алкоголя выступили против параллельного импорта

Сейчас ввоз контрафакта невозможен: зарубежные производители при прямом импорте товаров гарантируют, что в страну ввозится оригинальная продукция.

Качество алкогольных напитков подтверждается документами, подлинность которых может подтвердить производитель. Для покупателей это важно, так как легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, подчеркнули в «Деловой России».

В августе ритейлеры попросили правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy. В сентябре Минпромторг также предложил легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя.

По данным «Деловой России», часть упомянутых брендов до сих пор официально завозят в Россию. Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus, уточнил собеседник на потребительском рынке.

Эти марки есть и на полках магазинов. Если власти легализуют параллельный импорт алкоголя, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибьюторам, полагают в «Деловой России».

Фото на обложке: Unsplash

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