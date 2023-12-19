Jagermeister проиграл в суде по делу на 197 млн рублей о защите товарных знаков

Немецкий производитель алкогольных напитков Jagermeister проиграл в суде на 197 млн рублей по делу о защите товарных знаков. Иск был подан к российскому заводу «Кристалл» и ритейлеру WineStyle, он был отклонен. Jagermeister требовал запретить производство и продажу ликеров Alter Heiler и Konig Heiler.
Арбитражный суд отклонил иск немецкого производителя алкогольных напитков Jagermeister к ликеро-водочному заводу «Кристалл» и ритейлеру WineStyle по делу о защите прав на товарные знаки. Об этом пишет «Прайм».
Сумма иска составляла 197 млн рублей. Эти деньги Jagermeister требовал взыскать с завода «Кристалл» и WineStyle за нарушение прав на товарные знаки ликеров Alter Heiler и Konig Heiler. Также Jagermeister просил запретить производство и продажу этих напитков.
Jagermeister настаивал, что дизайн упаковки Alter Heiler и Konig Heiler оформлен в схожем с Jagermeister стиле. WineStyle выполнил требования Jagermeister после получения жалобы. «Кристалл» на уступки не пошел, указав, что отличия в оформлении этикеток и дизайна есть. Также «Кристалл» настаивал, что перепутать продукты невозможно, поскольку их напитки значительно дешевле Jagermeister.
Jagermeister покинул российский рынок в ноябре 2022 года. Спустя непродолжительное время «Кристалл» начал поставки Alter Heiler и Konig Heiler в торговые сети.
Фото на обложке: Foxytail /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Силуанов: власти России не планируют национализировать «Балтику»
- 2 История глинтвейна: кто придумал пить горячее вино и как его готовят в разных странах мира
- 3 Заедание стресса мешает организму восстановиться — исследование
- 4 4 совета для предпринимателя, развивающего сеть в России
- 5 Возможности ресторанного рынка Узбекистана: что нужно знать ресторатору, планирующему развивать здесь свой бизнес
ВОЗМОЖНОСТИ
21 декабря 2023
22 декабря 2023