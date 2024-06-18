«Леруа Мерлен» в России станет «Лема́на ПРО»

Французская сеть магазинов «Леруа Мерлен», передавшая в 2023 году операционный контроль в России своему менеджменту, будет работать в стране под новым названием «Лема́на ПРО». Об этом сообщает РБК.
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Ребрендинг пройдет в несколько этапов, первый завершат в этом году, все изменения планируется внедрить в 2025 году.
Сообщается, что новое название «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO) «отражает все ключевые приоритеты компании»:
LE — LEADER (фр.) — лидер рынка
Ma — MAISON (фр.) — дом, пространство
Na — NATURE (фр.) — экологическая и социальная ответственность
PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.
В обновленном логотипе сети изображено стилизованное изображение дома, основными цветами стали графитовый и желтый.
Новый логотип. Фото: «Лемана Про», ТАСС
Французская группа ADEO сообщила о планах передать бизнес в России в марте 2023 года. Тогда в компании отметили, что изменения не окажут влияния на бизнес ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в работе сотрудников.
В марте 2024 года «Леруа Мерлен» в России сменила название юрлица в рамках передачи компании на ООО «Ле Монлид». Во главе российского подразделения — Лоран Дефассье, который стал гендиректором в июле 2019 года.
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
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