Google добавила в браузер Chrome функцию озвучивания текста на странице

Google добавила в браузер Chrome функцию озвучивания текста. При клике на соответствующую кнопку на вкладке браузера появляется плеер с возможностью паузы и прекращения озвучивания. Функция работает в стабильной версии Chrome 125.

В веб-браузере Chrome на Android появилась функцию прослушивания страницы. Об этом сообщил разработчик браузера — компания Google.

Чтобы прослушать страницу, нужно нажать на соответствующую кнопку под тремя точками в правом верхнем углу браузера. На странице появится плеер с возможностью паузы и прекращения воспроиизведения.

На данный момент функция работает в стабильной версии Chrome 125 и не на всех сайтах. В дальнейшем ее распространят на другие версии, чтобы она стала доступна всем пользователям.

Фото на обложке: Benny Marty / Shutterstock