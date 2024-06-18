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Google добавила в браузер Chrome функцию озвучивания текста на странице

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google добавила в браузер Chrome функцию озвучивания текста. При клике на соответствующую кнопку на вкладке браузера появляется плеер с возможностью паузы и прекращения озвучивания. Функция работает в стабильной версии Chrome 125.

Google добавила в браузер Chrome функцию озвучивания текста на странице
  1. Новости

В веб-браузере Chrome на Android появилась функцию прослушивания страницы. Об этом сообщил разработчик браузера — компания Google. 

Чтобы прослушать страницу, нужно нажать на соответствующую кнопку под тремя точками в правом верхнем углу браузера. На странице появится плеер с возможностью паузы и прекращения воспроиизведения.

На данный момент функция работает в стабильной версии Chrome 125 и не на всех сайтах. В дальнейшем ее распространят на другие версии, чтобы она стала доступна всем пользователям.

Фото на обложке: Benny Marty / Shutterstock

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