Минпромторг опроверг информацию о заморозке программ господдержки развития электроники

Минпромторг России опроверг заморозку выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
- Новости
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минпромторг занялся проверкой эффективности выданных субсидий по направлению радиоэлектроники и приостановил выдачу средств.
«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252 (утверждает правила предоставления субсидий отечественным организациям)», — сообщили в министерстве.
В Минпромторге отметили, что количество проектов с поддержкой «постоянно растет», а вместе с этим увеличивается и число проверок контролирующими органами.
Там также добавили, что «каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».
Фото на обложке: Laddawan punna /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 7 лет на превращение России во второй Тайвань и 7 причин, по которым это почти невозможно
- 2 Минпромторг заморозил программы господдержки развития электроники
- 3 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 4 Три человека задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве
- 5 Пекин собирается пересадить весь мир на китайские EV
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024