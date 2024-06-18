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Минпромторг опроверг информацию о заморозке программ господдержки развития электроники

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Минпромторг России опроверг заморозку выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минпромторг опроверг информацию о заморозке программ господдержки развития электроники
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Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минпромторг занялся проверкой эффективности выданных субсидий по направлению радиоэлектроники и приостановил выдачу средств.

«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252 (утверждает правила предоставления субсидий отечественным организациям)», — сообщили в министерстве.

В Минпромторге отметили, что количество проектов с поддержкой «постоянно растет», а вместе с этим увеличивается и число проверок контролирующими органами.

Там также добавили, что «каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

Фото на обложке: Laddawan punna / Shutterstock

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