Минпромторг опроверг информацию о заморозке программ господдержки развития электроники

Минпромторг России опроверг заморозку выдачи субсидий российским радиоэлектронным предприятиям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минпромторг занялся проверкой эффективности выданных субсидий по направлению радиоэлектроники и приостановил выдачу средств.

«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252 (утверждает правила предоставления субсидий отечественным организациям)», — сообщили в министерстве.

В Минпромторге отметили, что количество проектов с поддержкой «постоянно растет», а вместе с этим увеличивается и число проверок контролирующими органами.

Там также добавили, что «каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, а расходование средств должно вестись эффективно».

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