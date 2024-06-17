Минпромторг заморозил программы господдержки развития электроники

Минпромторг проверяет эффективность выданных субсидий по направлению радиоэлектроники. Выдача средств приостановлена из-за невыполнения получателями показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствия допфинансирования и пересмотра планов работы из-за смены министра, пишут «Ведомости».
К вечеру 14 мая 2024 года формирование нового состава кабинета министров было завершено. Каждый пятый министр в правительстве — новый. Минпромторг возглавил Антон Алиханов, ранее занимавший пост губернатора Калининградской области.
По словам собеседников издания, он «озабочен эффективностью расходования средств на IТ» и его в этом поддерживает новый председатель Счетной палаты Борис Ковальчук. Еще один источник газеты утверждает, что решение о приостановке выдачи субсидий было принято еще до прихода Алиханова.
Субсидирование проектов перенесено для компаний МЦСТ, НТЦ «Модуль», «Аквариус» и других,. Одна из фирм рассчитывала в этом году получить до 1,5 млрд рублей на проект с реализацией до пяти лет. Ведомство перенесло выдачу средств на 2025 год.
Представитель министерства сообщил, что финансирование ведется «в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования». Как утверждают в Минпромторге, проверки исполнения субсидий проводятся регулярно.
Фото на обложке: Unsplash
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