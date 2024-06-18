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«Азбука вкуса» опровергла сотрудничество с поставщиком «Гастропорт» на фоне ситуации с массовым отравлением

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Азбука вкуса» на фоне развития ситуации с массовым отравлением готовой едой в Москве опровергла информацию о сотрудничестве с поставщиком ООО «Гастропорт».

Ранее поставки продукции от этой компании остановил «Вкусвилл», а «Кухне на районе» пришлось временно закрыться.  

«Азбука вкуса» опровергла сотрудничество с поставщиком «Гастропорт» на фоне ситуации с массовым отравлением
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ООО «Гастропорт» — поставщик готовой еды, который указывал на своем сайте в числе партнеров продуктовые сети «Вкусвилл», «Магнит», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Мираторг», Globus и др.

«"Азбука вкуса" не закупает у ООО "Гастропорт" готовую еду или ингредиенты для собственного производства бренда. Согласие на использование товарного знака на сайте поставщика компания "Азбука вкуса" не давала. Мы уже направили 2 официальные претензии: в ООО "Гастропорт" и регистратору доменного имени», — сообщила пресс-служба «Азбуки вкуса».

Представитель компании также добавил, что, тем не менее, после новостей об отравлении был усилен лабораторный контроль всех поставщиков сырья для собственных фабрик-кухонь.

  • 16 июня «Кухня на районе» («Локалкитчен») приостановила работу в Москве из-за вспышки ботулизма. «Вкусвилла» снял с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска. 
  • Заммэра Москвы Анастасия Ракова 17 июня сообщила, что в столице за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек.
  • 18 июня в деле о массовой вспышке ботулизма в Москве начались первые задержания. Под подозрением оказались три топ-менеджера компаний, которые занимаются приготовлением и доставкой готовых блюд.

Фото на обложке: Unsplash

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