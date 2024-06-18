«Почта Банк» отказался от планов по развитию билетного сервиса

Кредитная организация закрывает онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия и ликвидирует дочернюю платформу SmartBilet (ООО «СмартБилет»). 100% этой компании банк купил в марте 2022 года для продажи билетов в театры и кино в рамках «Пушкинской карты».

Билетную витрину уже удалили из мобильного приложения банка. До 30 июня приостановят операционную деятельность SmartBilet, до конца года — ликвидируют юрлицо.

В банке подтвердили, что осенью ООО «СмартБилет» прекратит продажи билетов на платформе: «С ростом развития и интеграции рыночных билетных операторов в программу "Пушкинская карта" и ее популяризации компания не видит необходимости развития собственного билетного бизнеса».

Один из собеседников газеты утверждает, что «МТС Энтертейнмент» вела переговоры с командой SmartBilet и «Почта Банком» для перевода организаторов и площадок с билетного сервиса на «МТС Live». Там отказались комментировать возможную покупку.

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