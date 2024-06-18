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«Почта Банк» отказался от планов по развитию билетного сервиса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Оператор госпрограммы «Пушкинская карта» «Почта Банк» отказался от планов по развитию собственного билетного бизнеса, узнал «Коммерсантъ».

«Почта Банк» отказался от планов по развитию билетного сервиса
  1. Новости

Кредитная организация закрывает онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия и ликвидирует дочернюю платформу SmartBilet (ООО «СмартБилет»). 100% этой компании банк купил в марте 2022 года для продажи билетов в театры и кино в рамках «Пушкинской карты».

Билетную витрину уже удалили из мобильного приложения банка. До 30 июня приостановят операционную деятельность SmartBilet, до конца года — ликвидируют юрлицо.

В банке подтвердили, что осенью ООО «СмартБилет» прекратит продажи билетов на платформе: «С ростом развития и интеграции рыночных билетных операторов в программу "Пушкинская карта" и ее популяризации компания не видит необходимости развития собственного билетного бизнеса».

Один из собеседников газеты утверждает, что «МТС Энтертейнмент» вела переговоры с командой SmartBilet и «Почта Банком» для перевода организаторов и площадок с билетного сервиса на «МТС Live». Там отказались комментировать возможную покупку.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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