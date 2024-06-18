«Сбер» выпустил новое приложение для iPhone

«Сбер» выпустил для клиентов с телефонами на операционной системой iOS приложение «Умный Онлайн». Оно доступно в App Store по ссылке .

«Призываем наших клиентов скачать "Умный Онлайн" как можно скорее, пока приложение доступно в App Store. К тому же банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений "СберБанк Онлайн" для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11», — говорится в сообщении банка.

Также «Сбер» попросил клиентов – пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у них установлена. Это видно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

App Store и Google Play удаляют приложения российских банков после начала спецоперации. Впервые «Сбербанк Онлайн» исчез из App Store еще в апреле 2022 года, в банке это объяснили введением санкций.

Пытаясь обойти ограничения, кредитные организации начали постепенно возвращать свои приложения: иногда под другими названиями, но с похожим дизайном. Так, «Сбер» уже выпускал аналоги «Сбербанк Онлайн» под разными названиями: СБОЛ, SBOL, «Учёт Онлайн» и другими.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock