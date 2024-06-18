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Роспатент зарегистрировал три новых логотипа Tele2

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Роспатент зарегистрировал три заявки российского сотового оператора Tele2 с различными вариантами логотипов, сообщает ТАСС со ссылкой на реестр заявок.

Роспатент зарегистрировал три новых логотипа Tele2
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Логотипы представляют собой латинскую строчную букву «t» и цифру «2». Они выполнены в различных вариациях черно-белой гаммы, а в одном из них используется розовый цвет.

ТАСС не приводит изображения логотипов. В начале апреля Sostav опубликовал изображения пяти заявок на регистрацию товарных знаков в виде изображений строчной латинской буквы t и цифры «2».

 

Источник: Sostav

1 апреля Tele2 анонсировала ребрендинг, в рамках которого компания изменит название и логотип. Такое решение было принято в связи с истекающей лицензией на бренд «Tele2 Россия».

  • Российский оператор Tele2 до 2013 года принадлежал шведской компании Tele2 AB. Позднее российское подразделение купил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал «Ростелеком». Российский оператор Tele2 имел право в течение 10 лет использовать бренд. 
  • В апреле 2022 года стало известно, что шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору «Tele2 Россия». Срок действия лицензии истекает 31 декабря 2024 года.
  • Вслед за заявлением шведской Tele2 AB российский оператор связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который содержит элемент t2.

Фото на обложке: shulers / Shutterstock

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