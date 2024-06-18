Роспатент зарегистрировал три новых логотипа Tele2

Роспатент зарегистрировал три заявки российского сотового оператора Tele2 с различными вариантами логотипов, сообщает ТАСС со ссылкой на реестр заявок.

Логотипы представляют собой латинскую строчную букву «t» и цифру «2». Они выполнены в различных вариациях черно-белой гаммы, а в одном из них используется розовый цвет.

ТАСС не приводит изображения логотипов. В начале апреля Sostav опубликовал изображения пяти заявок на регистрацию товарных знаков в виде изображений строчной латинской буквы t и цифры «2».

Источник: Sostav

1 апреля Tele2 анонсировала ребрендинг, в рамках которого компания изменит название и логотип. Такое решение было принято в связи с истекающей лицензией на бренд «Tele2 Россия».

Российский оператор Tele2 до 2013 года принадлежал шведской компании Tele2 AB. Позднее российское подразделение купил ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировал «Ростелеком». Российский оператор Tele2 имел право в течение 10 лет использовать бренд.

В апреле 2022 года стало известно, что шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору «Tele2 Россия». Срок действия лицензии истекает 31 декабря 2024 года.

Вслед за заявлением шведской Tele2 AB российский оператор связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который содержит элемент t2.

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