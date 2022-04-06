Tele2 подала заявку на регистрацию товарного знака с элементом t2

Российский оператор связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который содержит элемент t2. Накануне шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российской телеком-компании.

Заявка от ООО «Т2 Мобайл» поступила в Роспатент 4 апреля, ее копия есть у RB.RU. Новый товарный знак представлен в двух цветах — черном и розовом.

На момент публикации материала в пресс-службе Tele2 не ответили на запрос издания.

В середине марта 2022 года стало известно, что российский оператор Tele2 готовится к ребрендингу. Газета «Коммерсантъ» обнаружила, что Tele2 зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия Т2, T-plus, t2you.

5 апреля шведская компания Tele2 AB сообщила, что отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору «Tele2 Россия». В российском Tele2 при этом посчитали, что основания для прекращения предоставления лицензии отсутствуют.

Изначально российская компания Tele2 принадлежала шведскому оператору Tele2 AB. В 2013 году российское подразделение купил ВТБ. С февраля 2020 года компания на 100% принадлежит «Ростелекому». Согласно договору, оператор в течение десяти лет может использовать бренд Tele2.

Фото на обложке: Mats Wiklund / Shutterstock