Шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российскому оператору Tele2

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору «Tele2 Россия». Об этом сообщил исполнительный вице-президент шведской компании Виктор Вальстрем.

«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — передает ComNews его слова.

В «Tele2 Россия» считают, что основания для прекращения предоставления лицензии отсутствуют.

«Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 на эту тему», — сообщила пресс-служба российской компании.

В середине марта 2022 года стало известно, что российский оператор Tele2 готовится к ребрендингу. Тогда сообщалось, что шведская компания уже уведомила российскую сторону о намерении отказаться от продления лицензии.

Изначально российская компания Tele2 принадлежала шведскому оператору Tele2 AB. В 2013 году российское подразделение купил ВТБ. С февраля 2020 года компания на 100% принадлежит «Ростелекому». Согласно договору, оператор в течение десяти лет может использовать бренд Tele2.

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