Tele2 анонсировала проведение ребрендинга до конца 2024 года

Tele2 анонсировала ребрендинг до конца 2024 года, компания изменит название и логотип. Оператор сохранит преемственность с текущим брендом, но ребрендинг проводит из-за решения не продлевать лицензию на использование бренда.

Телеком-оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания решила изменить название и логотип, сохранив преемственность с текущим брендом. Ребрендинг будет проведен на основе решения оператора не продлевать лицензию на использование бренда Tele2, отметили в пресс-службе.

В апреле 2022 года стало известно, что шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору «Tele2 Россия». Срок действия лицензии истекает 31 декабря 2024 года.

Вслед за заявлением шведской Tele2 AB российский оператор связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который содержит элемент t2.

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