Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tele2 анонсировала проведение ребрендинга до конца 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tele2 анонсировала ребрендинг до конца 2024 года, компания изменит название и логотип. Оператор сохранит преемственность с текущим брендом, но ребрендинг проводит из-за решения не продлевать лицензию на использование бренда.

Tele2 анонсировала проведение ребрендинга до конца 2024 года

Телеком-оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания решила изменить название и логотип, сохранив преемственность с текущим брендом. Ребрендинг будет проведен на основе решения оператора не продлевать лицензию на использование бренда Tele2, отметили в пресс-службе.

В апреле 2022 года стало известно, что шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору «Tele2 Россия». Срок действия лицензии истекает 31 декабря 2024 года.

Вслед за заявлением шведской Tele2 AB российский оператор связи Tele2 подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который содержит элемент t2.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Кризис кадров в Силиконовой долине
  2. 2 Россиянам рассказали, в какие дни активизируются спамеры
  3. 3 Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше
  4. 4 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
  5. 5 В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2024

Патентование изобретений и (или) полезных моделей за рубежом

01 апреля 2024

Импортонезависимость в телекоммуникациях

03 апреля 2024

МТС Challenge

05 апреля 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

05 апреля 2024

Венчурный конкурс

Все ВОЗМОЖНОСТИ