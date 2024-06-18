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СК возбудил дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании на торгах акциями «СПБ Биржи». Оно касается подложного заявления о банкротстве площадки, которое прошлой осенью привело к обвалу цен на акции компании на 35%. Ущерб инвесторов мог превысить 15 млн рублей, пишет РБК.

СК возбудил дело о манипулировании акциями «СПБ Биржи»
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Дело возбуждено по части 2 статьи 185.3 УК России. Она предусматривает наказание за распространение заведомо ложных сведений, совершение операций с финансовыми инструментами или инсайдерскую торговлю, если в результате это приводит к существенному отклонению цены на актив.

Собеседник издания пояснил, что в момент резкого изменения стоимости акций «СПБ Биржи» на фоне подложного заявления о банкротстве неустановленные лица могли получить излишний доход, а инвесторы — потерять деньги. Эта ситуация и легла в основу дела.

Согласно части 2 указанной статьи, нанесение ущерба в крупном размере наказывается штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также лишением свободы до 7 лет. По данным РБК, сейчас по этому уголовному делу нет подозреваемых, ведется предварительное расследование.

Не определена также окончательная сумма ущерба и круг пострадавших. По предварительной оценке, ущерб превышает 15 млн рублей, но это не окончательная сумма. Скорее всего, в процессе расследования, обращения потерпевших она может увеличится. У самой площадки возникли репутационные риски, материальный ущерб рассчитывается, пояснил источник издания.

Представители биржи подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но деталей не раскрыли, сославшись на тайну следствия.

В феврале 2024 года ЦБ установил факт манипулирования рынком на фоне якобы поданного заявления о банкротстве «СПБ Биржи». Биржа не подавала такого заявления, показала проверка регулятора. Оно появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы в конце ноября 2023 года.

На фоне новости о банкротстве биржи ее акции на Мосбирже рухнули на 35,8% в течение нескольких минут, на самой «СПБ Бирже» ценные бумаги подешевели на 13,4%.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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