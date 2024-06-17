Apple планирует изменить дизайн iPhone, MacBook Pro и Apple Watch — Bloomberg

Apple планирует изменить дизайн своих флагманских продуктов — iPhone, MacBook Pro и Apple Watch. Гаджеты могут стать значительно тоньше — ранее сообщалось о разработке нового iPhone, который станет 17-ым в линейке и будет самым тонким смартфонов в своем классе.

Apple планирует изменить дизайн своих гаджетов и сделать их тоньше. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники издания отметили, что речь идет об iPhone, MacBook Pro и Apple Watch. Например, iPhone 17 готовится к выпуску в 2025 году — он должен стать самым тонким гаджетом в своем классе.

Обновленные версии смарт-часов и ноутбуков от Apple также станут тоньше своих предшественников. Первым шагом в обновлении своей товарной линейки стала презентация нового, легкого и тонкого iPad Pro.

10 июня 2024 года Apple провела традиционную презентацию WWDC, на которой представила обновленную операционную систему для шлемов Vision Pro, ОС iOS 18 и свежее обновление для системы WatchOS.

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