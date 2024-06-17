В России создали гибкий имплантат грудины — он полностью восстанавливает биомеханику дыхания

Инжиниринговый центр CML AT Medical Северо-Западного наноцентра разработал гибкий имплантат грудины. Испытания образца показали, что изделие позволяет полностью восстановить биомеханику дыхания, говорится в сообщении стартапа.

Разработанный гибкий реберный элемент имплантата грудины позволяет лечить пациентов с тяжелыми травмами, онкологическими заболеваниями костей грудной клетки или врожденными аномалиях ее развития.

«Поиск нового решения по созданию имплантатов грудины связан с тем, что существующие изделия на основе жестких конструкций не могут в полной мере восстановить естественную биомеханику и дыхание грудью. Представленные на рынке имплантаты грудины восстанавливают только косметическую и защитную функции», — говорится в сообщении CML AT Medical.

Там также отмечается, что из-за подвижности ребер крепление жестких имплантатов грудины к ребрам недолговечно.

Гибкий имплантат грудины от CML AT Medical

По данным компании, поражение грудины наблюдается у 0,5–3,1 % пациентов с опухолями костей различной локализации. Реконструкция грудной клетки применением имплантата требуется после онкологического лечения.

Этап проектирования имплантата занял два месяца, после чего был изготовлен опытный образец гибкого ребра. Затем разработчики провели циклические и механические испытания — прототип изделия выдержал все заданные нагрузки без разрушения и пластических деформаций.

Исходя из полученных данных установлено, что гибкие 3D-печатные ребра способны обеспечить 80 млн циклов дыхания.

Фото на обложке: CML AT Medical