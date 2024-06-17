Нижегородский СК завел дело после вспышки ботулизма — люди отравились салатами «Кухни на районе»

Нижегородский Следственный комитет завел уголовное дело по факту отравления салатами. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что речь о продуктах «Кухни на районе». 16 июня компания приостановила работу из-за вспышки пищевого ботулизма в Москве.

Следственный комитет по Нижнем Новгороду завел уголовное дело по факту массового отравления салатами, заказанными через службу доставки. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Дело заведено по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

17 июня Роспотребнадзор по Нижегородской области выпустил сообщение, что проводит расследование по подозрению на ботулизм. По данным ведомства, пострадавшие употребляли в пищу заказанные через «Самокат» «Салаты лобио» от ООО «Локалкитчен» — юрлица «Кухни на районе»

«Уже приобретенную продукцию употреблять в пищу нельзя. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью», — отметили в Роспотребнадзоре.

Несколько случае отправления выявили в Казани. Пострадавшие находятся в инфекционной больнице.

16 июня «Кухня на районе» приостановила работу в Москве из-за вспышки ботулизма. Сообщалось, что компания проверяет «вообще все продукты», чтобы исключить новые риски.

Фото на обложке: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock