ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ипотечными кредитами

ВТБ обнаружил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники заявляют о просрочке и предлагают урегулировать проблему. Чтобы сделать это, просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС.

«В новой схеме мошенники звонят по мобильной связи и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то, несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке», — говорится в сообщении ВТБ.

Злоумышленники также утверждают, что данные о просрочке содержатся в Бюро кредитных историй. Они просят сообщить номер СНИЛС и код, который приходит в СМС. Получив эти данные, мошенники авторизуются на госпортале и в личных кабинетах онлайн-банков, оформляют кредиты и снимают деньги с текущих счетов.

В ВТБ призвали внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться информацией с близкими и друзьями.

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