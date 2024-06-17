VK назначила вице-президентом по персоналу бывшего HR-директора Ozon Tech

VK назначила вице-президента по персоналу. Отвечать за реализацию кадровой стратегии и развитие образовательных проектов VK будет Анастасия Кучай, сообщила компания.

В зоне ответственности топ-менеджера будут проекты по усилению HR-бренда компании и повышению эффективности бизнес-процессов в области управления персоналом.

Анастасия Кучай. Фото: VK

Кучай, как сообщается, обладает многолетним опытом работы в сфере управления персоналом. До присоединения к VK она работала в Ozon Tech, где c 2021 года занимала должность HR-директора, курировала запуски новых HR-проектов и продуктовых практик.

До Ozon Tech в течение 10 лет Кучай работала на руководящих должностях в e-commerce- и fintech-компаниях LazadaGroup, RedStone Capital, TWINO.

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