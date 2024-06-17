Госорганы начнут делиться информацией с бизнесом для обучения искусственного интеллекта

Минэкономразвития разработало порядок раскрытия данных госведомств в сети, документ размещен на сайте publication.pravo.gov.ru. Бизнес сможет получить доступ к информации органов власти и обучать с ее помощью модели искусственного интеллекта (ИИ).
Документ устанавливает, что государственный или муниципальный орган может признать информацию общедоступной по запросу физических и юридических лиц и опубликовать ее в специальном разделе на сайте ведомства под названием «Открытые данные».
Определять, какие данные необходимы в открытом доступе, будут публичные советы.
Под открытыми данными понимается информация о работе госорганов и органов местного самоуправления, которая размещена в интернете в виде массивов данных.
В Минэкономразвития сообщили, что в спецразделах будут публиковаться разные данные, кроме персональных (ПД). Компании смогут использовать сведения, чтобы обучить модели ИИ. Данные будут доступны бесплатно, уточнил собеседник «Ведомостей».
Фото на обложке: Unsplash
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