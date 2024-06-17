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«Ренессанс Страхование» решил создать свой пенсионный фонд

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа «Ренессанс страхование» намерена создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — «Ренессанс Накопления». За пять лет планируется привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд рублей допактивов, узнал РБК.

«Ренессанс Страхование» решил создать свой пенсионный фонд

Фонд создается с нуля, ожидается его регистрация в Центробанке, а вывод продуктов на рынок возможен до конца этого года. Финансирование НПФ планируется за счет собственных средств группы, но объем инвестиций не раскрывается.

Пенсионный фонд сконцентрируется на накопительных продуктах в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была запущена в России с начала 2024 года. В настоящее время операторами программы могут быть только НПФ.

В феврале о планах создать собственный пенсионный фонд объявила группа«Т-Банка» (ранее «Тинькофф»). Банк тогда зарегистрировал четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ».

В России сейчас действует 11 пенсионных фондов — среди первых к программе подключились Сбербанк, «Газфонд» и ГК «Регион». 

Фото на обложке: Unsplash

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