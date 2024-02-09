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«Тинькофф» может открыть свой пенсионный фонд

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа «Тинькофф» может открыть пенсионный сберегательный фонд. Банк уже зарегистрировал сразу четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ», пишут «Ведомости».

«Тинькофф» может открыть свой пенсионный фонд

В системе СПАРК появились домены tinkoff-npf.ru, npf-tinkoff.ru, tinkoffnpf.ru и npftinkoff.ru. В начале февраля Банк России выдал лицензию на осуществление страхования жизни компании «Тинькофф страхование будущего», созданной в конце прошлого года.

Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк ранее заявлял об интересе к программе долгосрочных сбережений, операторами которой являются НПФ.

Гендиректор «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов считает, что появление пенсионной бизнес-линии не даст компании сильного и кратного роста прибыли, но на «традиционных» продуктах банк, вероятно, будет зарабатывать лучше. Перед другими игроками рынка у «Тинькофф» есть преимущество в виде экосистемы и доступ к конечному клиенту через сильное приложение, подчеркнул эксперт.

В России сейчас действует 11 пенсионных фондов — среди первых к программе подключились Сбербанк, «Газфонд» и ГК «Регион». 

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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