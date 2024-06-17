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«Райффайзенбанк» опубликовал опровергающую свою акцию рекламу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Райффайзенбанк» опубликовал опровергающую свою акцию рекламу. Выпустить опровержение об акции «Кешбэк на все» потребовала ФАС. В опубликованном банке рекламном ролике на всем его протяжении транслируется дисклеймер.

«Райффайзенбанк» опубликовал опровергающую свою акцию рекламу

«Райффайзенбанк» по требованию Федеральной антимонопольной службы опубликовал рекламу, опровергающую анонсированную банком ранее акцию «Кешбэк на все». Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В рекламном ролике продолжительностью 11 секунд «Райффайзенбанк» наряду с рекламой своей акции «Кешбэк» на все транслирует дисклеймер, в котором рассказывает о том, что ФАС признала рекламу недостоверной, а кешбэк начисляется «не на все».

Ролик транслировался в эфире федерального телеканала в течение семи дней один раз в сутки в прайм-тайм.

Суд обязал «Райффайзенбанк» разместить контррекламу об акции «Кешбэк на все» в октябре 2023 года. По данным ФАС, в рекламном ролике банка утверждалось о выдаче кешбэка «на все», однако дисклеймер об условиях предложения был предъявлен мелким шрифтом и демонстрировался короткий промежуток времени.   

Фото на обложке: ArieStudio / Shutterstock

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