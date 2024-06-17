«Райффайзенбанк» опубликовал опровергающую свою акцию рекламу. Выпустить опровержение об акции «Кешбэк на все» потребовала ФАС. В опубликованном банке рекламном ролике на всем его протяжении транслируется дисклеймер.
«Райффайзенбанк» по требованию Федеральной антимонопольной службы опубликовал рекламу, опровергающую анонсированную банком ранее акцию «Кешбэк на все». Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
В рекламном ролике продолжительностью 11 секунд «Райффайзенбанк» наряду с рекламой своей акции «Кешбэк» на все транслирует дисклеймер, в котором рассказывает о том, что ФАС признала рекламу недостоверной, а кешбэк начисляется «не на все».
Ролик транслировался в эфире федерального телеканала в течение семи дней один раз в сутки в прайм-тайм.
Суд обязал «Райффайзенбанк» разместить контррекламу об акции «Кешбэк на все» в октябре 2023 года. По данным ФАС, в рекламном ролике банка утверждалось о выдаче кешбэка «на все», однако дисклеймер об условиях предложения был предъявлен мелким шрифтом и демонстрировался короткий промежуток времени.
Фото на обложке: ArieStudio /
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